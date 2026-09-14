نیازمند: ناوگان اورژانس قم باید متناسب با نیاز شهر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم که با حضور مدیران اورژانس 115 قم اظهار کرد: امدادگران اورژانس در لحظات دشوار و پراسترس بیماری، علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، همراه و همدل خانواده‌ها هستند و این همراهی شایسته تقدیر است.



وی افزود: در جریان یکی از مواردی که برای خانواده ما پیش آمد، مسئول پاسخگویی اورژانس در طول روند بیماری پیگیر وضعیت بیمار بود و تماس می‌گرفت تا از شرایط او مطلع شود و این میزان از مسئولیت‌پذیری و همراهی برای خانواده بیمار ارزشمند است.



عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: نیروهای اورژانس در شرایطی فعالیت می‌کنند که خانواده‌ها با نگرانی و اضطراب فراوان مواجه هستند و نحوه برخورد و پیگیری آنان می‌تواند در کنار ارائه خدمات درمانی، آرامش بیشتری برای خانواده‌ها ایجاد کند.



نیازمند با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های اورژانس در قم باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: یکی از موضوعات مهم، فضا و امکاناتی است که در اختیار مجموعه اورژانس قرار دارد و در این زمینه شهرداری می‌تواند برای ایجاد فضاهای مورد نیاز با مسئولان مربوطه همکاری داشته باشد.



وی همچنین بر ضرورت افزایش تعداد ناوگان اورژانس در سطح شهر تأکید کرد و افزود: مسئولان اورژانس و مدیران استانی باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا تعداد ناوگان متناسب با نیاز شهر افزایش یابد و دسترسی شهروندان به خدمات اورژانسی با سهولت بیشتری انجام شود.



زمان رسیدن اورژانس باید کاهش پیدا کند



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت زمان در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی بیان کرد: افزایش ناوگان اورژانس می‌تواند در دسترسی سریع‌تر شهروندان به خدمات و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی مؤثر باشد و این مسئله به ویژه در شرایط حساس از اهمیت بالایی برخوردار است.



نیازمند در ادامه سخنان خود، موضوع پس از انتقال بیمار به مراکز درمانی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: ارائه خدمت اورژانسی در محل حادثه و انتقال سریع بیمار بخش مهمی از فرآیند درمان است اما پس از ورود بیمار به بیمارستان، مشکلات دیگری برای خانواده‌ها ایجاد می‌شود.



وی افزود: در برخی مواقع پس از انتقال بیماران به اورژانس بیمارستان‌ها، به ویژه بخش‌های اورژانس کودکان، ازدحام و تعداد بالای مراجعه‌کنندگان موجب می‌شود خانواده‌ها مدت زمان زیادی در انتظار دریافت خدمات درمانی باقی بمانند.



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به دشواری شرایط خانواده‌ها در زمان بیماری فرزندان تصریح کرد: ممکن است بیمار با سرعت مناسبی توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شود اما در ادامه به دلیل شلوغی مراکز درمانی و افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان، روند دریافت خدمات برای خانواده‌ها زمان‌بر شود.



نیازمند با بیان اینکه ظرفیت‌های درمانی موجود استان پاسخگوی میزان نیاز نیست، خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت درمانی استان باید مورد توجه قرار گیرد تا پس از انتقال بیماران توسط اورژانس، امکان ارائه خدمات مورد نیاز آنان نیز در مدت زمان مناسب فراهم باشد.