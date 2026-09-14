به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار پیش از ظهر دوشنبه در نهمین شورای ترافیک دامغان با موضوع مجموعه اقدامات و تمهیدات پیشبینیشده در قالب «ستاد مهر» در فرمانداری، اظهار کرد: تقویت حملونقل عمومی در آستانه سال تحصیلی جدید مورد تاکید است.
وی همچنین خواستار ساماندهی ترافیک و افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی و انتظامی در آستانه بازگشایی مدارس شد.
فرماندار دامغان یادآور شد: رفع و اصلاح نقاط حادثهخیز، خط کشی معابر، نصب و بهسازی علائم و تجهیزات ترافیکی و توجه ویژه به محدوده پیرامونی مدارس از دیگر موضوعات مورد اهمیت است.
نوچه ناسار تصریح کرد: همکاری و هماهنگی شهرداریها، پلیس، دستگاههای اجرایی مرتبط و مجموعه آموزش و پرورش برای مدیریت ترافیک در روزهای نخست سال تحصیلی ضروری است.
وی اضافه کرد: شورای ترافیک شهرستان دامغان در این نشست بر این موضوع تأکید دارد و معتقد است ایمنی دانشآموزان، روانسازی تردد و کاهش مخاطرات ترافیکی باید در صدر برنامههای دستگاههای مسئول در آستانه سال تحصیلی جدید قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید اقدامات لازم در این زمینه با جدیت و هماهنگی بینبخشی و دستگاه های اجرایی ذیربط دنبال شود.
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