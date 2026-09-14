خطر وقوع سیلاب و سرمازدگی محصولات کشاورزی در چند استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: فعالان دریایی در استان هرمزگان باید توجه داشته باشند که آب‌های ساحلی و دور از ساحل این استان با افزایش ارتفاع موج مواجه خواهد بود و ارتفاع امواج می‌تواند به ۱۵۰ سانتی‌متر برسد؛ از این رو لازم است در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری، در صورت وجود محصولات حساس به سرما از جمله ذرت و لوبیا، احتمال سرمازدگی تا فردا (سه‌شنبه، ۲۴ شهریور) وجود دارد. این شرایط در مناطقی مانند اردل، فارسان، آلونی، فرخشهر، کوهرنگ و بن باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: در استان گلستان نیز به‌ویژه در مناطقی مانند کردکوی، از تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها باید پرهیز شود. شرایط مشابهی به‌ویژه در ارتفاعات استان مازندران و مناطقی از جمله رینه، دلیر، سوادکوه و سیاه‌بیشه پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: در جنوب شرق کشور در بخش‌هایی از کرمان، سیستان‌وبلوچستان و شرق هرمزگان احتمال وقوع سیلاب وجود دارد و لازم است ساکنان و مسافران نسبت به این شرایط جوی هوشیار باشند.

اصغری با اشاره به نوسانات دمایی در شمال شرق کشور گفت: در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی، امروز (دوشنبه، ۲۳ شهریور) افزایش دما و فردا (۲۴ شهریور) کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود و این نوسانات می‌تواند موجب بروز تنش دمایی شود.

وی ادامه داد: افرادی که دارای سالن‌های پرورشی هستند، باید نسبت به تغییرات و تنش‌های دمایی پیش‌رو توجه لازم را داشته باشند و تمهیدات مناسب را برای جلوگیری از خسارت احتمالی اتخاذ کنند.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: روزهای سه‌شنبه (۲۴ شهریور) و چهارشنبه (۲۵ شهریور)، روزهای کم‌پدیده و نسبتاً آرامی در بیشتر مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود.