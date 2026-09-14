به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی میامی از بررسی و راستی آزمایی وضعیت تعداد دام ثبت شده در زیرمجموعه تعاونی‌های منطقه پل ابریشم خبر داد و بیان کرد: هدف این اقدام نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و اطمینان از تخصیص متناسب با ظرفیت واقعی واحدهای دامداری است.

وی ادامه داد: در این طرح کارشناسان تولیدات دامی با بازدید و پایش میدانی، اطلاعات مربوط به تعداد دام ثبت شده در تعاونی ها را با وضعیت واقعی دام موجود در واحدهای دامداری تطبیق می دهند تا فرآیند تخصیص نهاده در سامانه بازار گاه بر مبنای آمار دقیق و واقعی انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی در ادامه توضیح داد: در جریان این بررسی، ضمن ارزیابی صحت آمار اعلامی و وضعیت دام های موجود، بر ضرورت ثبت دقیق، به روز و واقعی اطلاعات دامداران تأکید شد؛ چراکه تخصیص نهاده باید متناسب با تعداد واقعی دام و بر اساس اطلاعات معتبر ثبت شده در سامانه انجام شود.

حسینی خاطرنشان کرد: با هدف جلوگیری از ثبت آمار غیرواقعی و تخصیص نهاده مازاد بر نیاز واقعی، مقرر شد اطلاعات دامداری‌ها به صورت مستمر مورد پایش و کنترل قرار گرفته و مغایرت های احتمالی در آمار ثبت شده، بررسی و اصلاح شود.