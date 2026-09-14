قطعی برق در خراسان رضوی پایان یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خدابنده اظهار کرد: گرچه حوادث غیرمترقبه مانند خروج ناگهانی واحدهای نیروگاهی یا حوادث شبکه همواره ممکن است، اما در حال حاضر شرایط تأمین برق در استان کاملاً پایدار است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی با اشاره به نتایج مدیریت مصرف انرژی گفت:در حالی که روند مصرف معمولاً رو به رشد است، ما در شش ماهه نخست سال جاری موفق شدیم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳ درصد کاهش در مصرف انرژی در کل استان داشته باشیم. این عدد نشان‌دهنده همکاری مؤثر مشترکین و تلاش همکاران در صنعت برق است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم مدیریت مصرف، از شهروندان خواست تا در استفاده از وسایل پرمصرف، به‌ویژه تجهیزاتی که فاقد الگوی مصرف یا استاندارد هستند، تجدیدنظر کنند.

خدابنده تصریح کرد: بهتر است مشترکین هنگام خرید تجهیزات بر رعایت استانداردهای مصرف انرژی تمرکز کنند تا در زمان‌های گرم سال و ایام آینده، بتوانیم با همکاری هم، شرایط سخت را با کمترین فشار بر شبکه پشت سر بگذاریم.