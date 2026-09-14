به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه، با اشاره به اهمیت نظارت بر محصولات مورد استفاده در سلامت دهان و دندان اظهار کرد: ضابطه فنی و بهداشتی مسواک‌های دستی با هدف شفاف‌تر شدن الزامات تولید و واردات و ارتقای سطح ایمنی و کیفیت این محصولات به‌روزرسانی شده است.

وی افزود: دامنه این ضابطه، تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان مواد اولیه یا محصول نهایی مسواک را دربرمی‌گیرد و صدور و تمدید مجوزهای مربوطه منوط به رعایت الزامات تعیین‌شده است.

آل‌بویه با بیان اینکه نظارت بر این محصولات در چارچوب وظایف سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود، گفت: بررسی درخواست‌ها، صدور مجوزهای مربوط و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی، متناسب با حدود اختیارات تفویض‌شده، در سطوح مختلف نظارتی دنبال می‌شود.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: رویکرد سازمان در تدوین و به‌روزرسانی ضوابط، ایجاد الزامات روشن و قابل ارزیابی برای فعالان این حوزه و در عین حال اطمینان از عرضه محصولی ایمن و باکیفیت به مصرف‌کنندگان است.

وی خاطرنشان کرد: رعایت الزامات فنی از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید، بسته‌بندی و عرضه محصول، بخش مهمی از فرآیند نظارت بر مسواک‌های دستی است و فعالان این حوزه باید ضوابط ابلاغی را به‌صورت کامل رعایت کنند.

آل‌بویه گفت: اجرای دقیق این الزامات علاوه بر کمک به ارتقای کیفیت محصولات موجود در بازار، موجب افزایش شفافیت در فرآیند صدور مجوز و تقویت نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و واردکنندگان خواهد شد.