سایه افت اونس بر بازار طلای ایران؛ افزایش دلار خریداران را متقاعد نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای داخلی امروز دوشنبه 23 شهریور 1405 در حالی دنبال می‌شود که افزایش حدود ۴ هزار تومانی نرخ دلار آزاد و بازگشت آن به کانال ۲۳۰ هزار تومان، هنوز نتوانسته اثر محسوسی بر قیمت طلا و سکه بگذارد؛ چراکه همزمان اونس جهانی طلا با افت مواجه شده و کاهش قیمت طلای جهانی، اثر رشد نرخ ارز را خنثی کرده است.

دلار آزاد امروز با افزایش حدود ۴ هزار تومانی به ۲۳۲ هزار تومان رسیده، اما اونس جهانی طلا در لحظه تنظیم این گزارش با افت ۳۶.۶۱ دلاری معادل ۰.۸۴ درصد نسبت به میانگین روز گذشته، در محدوده ۴۳۱۲ دلار قرار دارد.

در بازار داخلی، مظنه تهران با کاهش ۱۱۲ هزار و ۳۵۸ تومانی معادل ۰.۱۱ درصد نسبت به میانگین روز گذشته، به ۱۰۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۳ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده که نسبت به میانگین روز گذشته ۲۵ هزار و ۹۶۰ تومان، معادل ۰.۱۱ درصد، کاهش نشان می‌دهد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با کاهش ۳۴ هزار و ۴۸۷ تومانی به ۳۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسیده است.

کاهش قیمت در بازار سکه

در بازار سکه نیز روندی مشابه مشاهده می‌شود و رشد دلار هنوز به افزایش قیمت‌ها منجر نشده است. سکه طرح قدیم در لحظه تنظیم گزارش ۲۳۳ میلیون تومان قیمت دارد که ۲۷۹ هزار و ۷۴۷ تومان پایین‌تر از میانگین روز گذشته است.

سکه طرح جدید نیز با قیمت ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و نسبت به میانگین روز گذشته ۴۵۵ هزار و ۲۳۷ تومان کاهش یافته است.

نیم‌سکه ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند که به ترتیب ۴۱۰ هزار و ۷۷۵ تومان و ۳۲ هزار و ۵۹۵ تومان پایین‌تر از میانگین روز گذشته هستند. سکه یک‌گرمی نیز در محدوده ۳۴ میلیون تومان قرار دارد.

به این ترتیب، در شرایط فعلی بازار طلای داخلی، رشد نرخ دلار نتوانسته افت اونس جهانی را جبران کند و فعلاً وزن کاهش قیمت طلای جهانی در تعیین روند بازار داخلی بیشتر از اثر افزایش نرخ ارز بوده است.

قیمت‌های اعلام‌شده مربوط به لحظه تنظیم این گزارش است و با توجه به باز بودن بازار، امکان تغییر آنها وجود دارد.