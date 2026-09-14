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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

اردوی تیم ملی جودو دختران با حضور نمایندگان خراسان شمالی آغاز شد

اردوی تیم ملی جودو دختران با حضور نمایندگان خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- رئیس هیئت جودو خراسان شمالی از آغاز اردوی تیم ملی جودو دختران نوجوان با حضور پنج جودوکار و یک مربی از استان به میزبانی تهران خبر داد.

یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اردوی تیم ملی جودو دختران نوجوان از به میزبانی تهران آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: این اردو، نخستین مرحله آماده‌سازی تیم ملی جودو دختران نوجوان برای حضور در المپیک دانش‌آموزی ۲۰۲۶ برزیل محسوب می‌شود و اهمیت ویژه‌ای در روند آماده‌سازی ملی‌پوشان دارد.

رئیس هیئت جودو خراسان شمالی تصریح کرد: سارا سوتمند، زهره مختاری، زینب قادری، یلدا نظری و مهرنوش ربیعی از خراسان شمالی در این اردو حضور دارند.

وی بیان کرد: همچنین مریم ولی‌زاده از خراسان شمالی به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی جودو دختران نوجوان حضور دارد.

کد مطلب 6946822

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