اردوی تیم ملی جودو دختران با حضور نمایندگان خراسان شمالی آغاز شد

یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اردوی تیم ملی جودو دختران نوجوان از به میزبانی تهران آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: این اردو، نخستین مرحله آماده‌سازی تیم ملی جودو دختران نوجوان برای حضور در المپیک دانش‌آموزی ۲۰۲۶ برزیل محسوب می‌شود و اهمیت ویژه‌ای در روند آماده‌سازی ملی‌پوشان دارد.

رئیس هیئت جودو خراسان شمالی تصریح کرد: سارا سوتمند، زهره مختاری، زینب قادری، یلدا نظری و مهرنوش ربیعی از خراسان شمالی در این اردو حضور دارند.

وی بیان کرد: همچنین مریم ولی‌زاده از خراسان شمالی به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی جودو دختران نوجوان حضور دارد.