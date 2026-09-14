به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌ و پنجمین دوره آزمون گواهینامه، هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و بعدازظهر در ۳۳ حوزه و با حضور ۵ هزار و ۲۰۵ داوطلب برگزار شد.

کلید نهایی و پاسخنامه چهل‌ و پنجمین دوره آزمون گواهینامه، هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس قرار دارد.

آزمون های شفاهی پس از برگزاری آزمون کتبی و برای افرادی که دارای حدنصاب لازم هستند در بازه زمانی روزهای ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه در مراکز اعلام شده با روش هایی از جمله KFP PMP / OSCE MMI و سایر روشهای ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و ... برگزار خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل آزمون دانشنامه تخصصی، مقالات پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی دستیار که در طول دوره دستیاری در یکی از مجلات معتبر علمی ـ پژوهشی به چاپ رسیده یا پذیرفته شده باشد و همچنین پایان‌نامه دستیار، با رعایت ضوابط مربوط و با نظر هیأت ممتحنه، می‌تواند حداکثر تا ۱۰ نمره به نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی، اضافه شود.

نمره مربوط به مقالات و پایان‌نامه پس از کسب نمره قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و در صورت تأیید هیئت ممتحنه به نمره آزمون شفاهی داوطلب اضافه خواهد شد. تعیین اعتبار مجلات نیز بر عهده هیئت ممتحنه است. نتیجه ارزشیابی مقالات با رأی هیئت ممتحنه در صورتجلسه آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی رشته مربوطه تعیین می‌شود.

داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند یک نسخه یا کپی از مقاله و پایان‌نامه خود را به همراه مستندات پذیرش مقاله از سوی مجلات معتبر که به تأیید کتبی مدیر گروه آموزشی یا معاون پژوهشی دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد در مهلت مقرر از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش با درج کد رهگیری بارگذاری کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است امکان بارگذاری مقاله و پایان‌نامه داوطلبان تا ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه تمدید شده است. داوطلبان از ارسال یا تحویل مقاله و پایان‌نامه در زمان ثبت‌نام به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنند.