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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

رضایی‌نژاد: با طرح «میز کتاب» فرهنگ مطالعه را به قلب روستاها می‌بریم

رضایی‌نژاد: با طرح «میز کتاب» فرهنگ مطالعه را به قلب روستاها می‌بریم

بوشهر- فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت بنیه علمی جامعه تأکید کرد و گفت:با طرح «میز کتاب» فرهنگ مطالعه را به قلب روستاها می‌بریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری طرح فرهنگی «میز کتاب»، بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت بنیه علمی جامعه تأکید کرد.

فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار،در این نشست که با حضور فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج برگزار شد، افزود: سپاه در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

وی اظهار داشت: ما در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع آموزشی و فرهنگی، برنامه‌ای ویژه را در نظر گرفته‌ایم. هدف ما این است که کتاب را از قفسه‌های کتابخانه‌ها خارج کرده و مستقیماً به دست مردم، به‌ویژه در مناطقی که از خدمات کتابخانه‌ای محروم هستند، برسانیم.

وی تصریح کرد: طرح «میز کتاب» هم‌زمان با برنامه‌های هفته بسیج امسال، با پوشش گسترده در سطح شهر دلوار و تمامی روستاهای تابعه در سه بخش شمالی، میانی و جنوبی برپا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، بسیجیان پایگاه‌های مقاومت بسیج، نقش کلیدی و اجرایی را در برپایی این میزها و تسهیل فرآیند مطالعه در میان مردم ایفا خواهند کرد.

رضایی نژاد گفت: این اقدام در راستای تحقق اهداف بسیج در زمینه خدمت به مردم و ارتقای سطح آگاهی و دانش در مناطق محروم و روستایی صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6946826

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