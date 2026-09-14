به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایینژاد ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری طرح فرهنگی «میز کتاب»، بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت بنیه علمی جامعه تأکید کرد.
فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار،در این نشست که با حضور فرماندهان حوزههای مقاومت بسیج برگزار شد، افزود: سپاه در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.
وی اظهار داشت: ما در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع آموزشی و فرهنگی، برنامهای ویژه را در نظر گرفتهایم. هدف ما این است که کتاب را از قفسههای کتابخانهها خارج کرده و مستقیماً به دست مردم، بهویژه در مناطقی که از خدمات کتابخانهای محروم هستند، برسانیم.
وی تصریح کرد: طرح «میز کتاب» همزمان با برنامههای هفته بسیج امسال، با پوشش گسترده در سطح شهر دلوار و تمامی روستاهای تابعه در سه بخش شمالی، میانی و جنوبی برپا خواهد شد.
وی افزود: در این طرح، بسیجیان پایگاههای مقاومت بسیج، نقش کلیدی و اجرایی را در برپایی این میزها و تسهیل فرآیند مطالعه در میان مردم ایفا خواهند کرد.
رضایی نژاد گفت: این اقدام در راستای تحقق اهداف بسیج در زمینه خدمت به مردم و ارتقای سطح آگاهی و دانش در مناطق محروم و روستایی صورت میگیرد.
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