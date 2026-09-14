به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامپور ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان قائنات که با حضور سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، برگزار شد، اظهار کرد: قائنات با ۱۲۳ هزار نفر جمعیت، دومین شهرستان استان از نظر جمعیت است و در حوزه بهزیستی، دو اداره بهزیستی و اورژانس اجتماعی و همچنین دو نمایندگی در بخش‌های نیمبلوک و سده به جامعه هدف خدمات ارائه می‌کنند.

غلام‌پور افزود: ۵۰ مرکز و مؤسسه غیردولتی تحت نظارت بهزیستی در شهرستان فعالیت دارند که ۱۲ مرکز به صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه بیشترین مراکز شبه‌خانواده استان در قائنات قرار دارد، گفت: ۳۰ تا ۴۰ درصد مراکز شبه‌خانواده استان در این شهرستان مستقر هستند و از جامعه هدف تمامی شهرستان‌های استان پذیرش دارند.

فرماندار قائنات با اشاره به جامعه هدف بهزیستی شهرستان تصریح کرد: سه هزار و ۵۹۲ نفر معلول و چهار هزار و ۵۰۰ خانوار نان‌آور سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان هستند.

وی ادامه داد: رشد ۵۰ درصدی اعتبارات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی، اشتغال ۲۷۲ نفر، پوشش ۱۰۰ درصدی غربالگری بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی و فعال شدن ورزش و تئاتر معلولان از جمله این دستاوردهاست.

فرماندار قائنات یکی از درخواست‌های شهرستان را تأسیس خانه هنر برای جامعه هدف عنوان کرد و گفت: امیدواریم با حمایت سازمان بهزیستی، این موضوع در شهرستان محقق شود

غلام‌پور همچنین با تقدیر از خیرین و مشارکت‌های مردمی در حوزه بهزیستی اظهار کرد: رسالت خیریه‌ها و تأسیس خیریه حامیان بهزیستی را در استان شاهد بوده‌ایم و امیدواریم پیرو دستورات رئیس سازمان بهزیستی کشور، این مهم در شهرستان نیز محقق شود.

وی با اشاره به رشد ۲۰۰ درصدی مددجویان در دو سال گذشته و افزایش مشارکت‌های مردمی افزود: مشارکت‌های مردمی از ۲۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است که نشان‌دهنده اعتماد مردم به نظام و بهزیستی است.

فرماندار قائنات خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی از نظر برخورداری، استانی کمتر برخوردار است اما مردم این منطقه همواره در کار خیر پیشتاز بوده‌اند.

غلام‌پور همچنین به رشد ۸۰ درصدی حق پرستاری اشاره کرد و گفت: خدماتی که در دولت چهاردهم در قالب چرخش تحول‌آفرین دنبال می‌شود، شایسته تقدیر است.

وی در ادامه با بیان درخواست‌های شهرستان از رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: تخصیص اعتبار برای راه‌اندازی خانه هنر و همچنین تخصیص اعتبار برای طرح مطالعاتی «شهر دوستدار انسان» از مطالبات شهرستان است.

فرماندار قائنات با اشاره به پیشنهاد خود برای تبدیل قاین به شهر دوستدار انسان افزود: خودم سابقه شهرداری و پژوهشگری دارم و پیشنهاد داده‌ایم قاین به عنوان «شهری برای همه» و «شهر دوستدار انسان» معرفی شود.

وی خواستار حمایت برای راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی برای ۱۰ مرکز بهزیستی شد و گفت: کمک به تأمین اعتبار و ساخت سه ساختمان مرکز توانبخشی نیمه‌کاره شامل مرکز نشاط که اسکلت آن آماده شده و با کمک خیرین به این مرحله رسیده، مرکز مهرآفرین و مرکز کودکان امام هادی در آرین‌شهر، از دیگر درخواست‌های شهرستان است.

فرماندار قائنات همچنین خواستار کمک برای نوسازی و تأمین تجهیزات مراکز تحت نظارت بهزیستی شد و تأکید کرد: انتظار داریم با نگاه ویژه رئیس سازمان بهزیستی کشور، مساعدت لازم برای تحقق این درخواست‌ها صورت گیرد.