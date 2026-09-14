به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در پی برگزاری انتخابات انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر، اعضای اصلی هیئت‌مدیره این انجمن بر اساس تعداد آرای کسب‌شده معرفی شدند.

بر این اساس، مونا گلپایگانی با کسب ۴۲ رأی، حمیدرضا منجر با ۳۶ رأی، امیر رضازاده با ۳۲ رأی، امیر سرافرازیان با ۲۹ رأی و امید انصاری با ۲۶ رأی به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره انجمن طراحان صحنه و لباس انتخاب شدند.

همچنین آذرمیدخت پولادی‌ها با ۲۳ رأی به عنوان نفر اول علی‌البدل و سمیه پسندیده‌خواه طهرانی با ۲۲ رأی به عنوان نفر دوم علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

در بخش بازرسی نیز هلیا میرهادی با کسب ۲۸ رأی به عنوان بازرس اصلی و زیبا موسوی با ۱۴ رأی به عنوان بازرس علی‌البدل منصوب شدند.

بدین ترتیب ترکیب جدید هیئت‌مدیره و بازرسان انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر برای دوره جدید فعالیت این انجمن مشخص شد.