به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با علی عبدالعلیزاده نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور دیدار و گفتگو کرد.
استاندار بوشهر در این دیدار با بیان اینکه اقتصاد دریامحور از مهمترین مولفههای پیشران توسعه آینده استان بوشهر است، تصریح کرد: استان بوشهر تقریباً تمام مولفههای لازم برای شکلگیری یک اقتصاد دریامحور قدرتمند را در اختیار دارد.
وی افزود: از جمله میتوان به موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی مستقیم به آبهای خلیج فارس، وجود بنادر متعدد، ظرفیتهای صیادی و آبزیپروری، تجارت دریایی، گردشگری ساحلی، حملونقل دریایی و نیروهای انسانی ماهر، متخصص و توانمند اشاره کرد.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیتها هنوز فاصله قابلتوجهی میان ظرفیتهای بالقوه دریا و سهم واقعی استان از اقتصاد دریا وجود دارد و این فاصله در یک برنامه مشخص و زمانبندی شده، با استمرار، حمایت و پشتیبانیهای دولت کاهش پیدا میکند.
استاندار بوشهر با اشاره به اولویتهای توسعه اقتصاد دریامحور استان اظهار داشت: تکمیل زیرساختهای بنادر، تقویت زنجیره ارزش شیلات و آبزیان، توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه دریا از جمله اولویتهای توسعه اقتصاد دریامحور استان هستند.
زارع با بیان اینکه ظرفیت استان در حوزه شیلات و آبزی پروری بسیار قابل توجه است، افزود: ارتقای سطح بهرهوری، تولید و پرورش میگو، ماهی در قفس، ایجاد صنایع بسته بندی، توسعه صادرات محصولات دریایی و استفاده از فناوریهای نوین میتواند ارزش افزوده بسیار بیشتری برای استان در حوزه شیلات و آبزی پروری ایجاد کند.
استاندار بوشهر در ادامه با تاکید بر پتانسیلهای گردشگری دریایی و ساحلی استان ابراز داشت: بوشهر علاوه بر جاذبههای طبیعی، از فرهنگ، تاریخ، معماری، هنر، موسیقی و سبک زندگی منحصر به فردی برخوردار است و با ایجاد زیرساختهای مناسب گردشگری دریایی، خدمات گردشگری و ورزشهای آبی میتواند موجب ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم شود.
وی همچنین با اشاره به آسیب جدی وارد شده به معیشت مرزنشینان، ملوانان، تجار و بازرگانان استان در جنگ تحمیلی اخیر، تاکید کرد: در شرایط دشوار فعلی، حمایت از معیشت اقشار مختلف مرتبط با دریا، باید بهصورت جدی دنبال شود.
علی عبدالعلیزاده نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیز در این دیدار با تقدیر و تشکر از فعالیتهای مدیریت ارشد استان، ابراز امیدواری کرد با عبور کشور از شرایط دشوار فعلی و حمایت بیشتر دولت وفاق ملی بتوانیم گامهای موثرتری در راستای توسعه اقتصاد دریامحور کشور بهویژه استان بوشهر برداریم.
در این دیدار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، دکتر زارع را همراهی میکرد.
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