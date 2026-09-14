به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در نشستی با حضور جمعی از مسئولان ذیربط، مسائل مربوط به توسعه زیرساختهای سوارکاری در خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.
احداث پیست استاندارد و دائمی سوارکاری در مرکز استان از مهمترین محورهای این نشست بود.
در این جلسه، موضوع تأمین و تخصیص زمین مناسب برای احداث یک پیست رسمی، استاندارد، ثابت و دائمی با هدف میزبانی مسابقات کشوری و توسعه رشته اسبدوانی در خراسان جنوبی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و فراهم کردن بستر مناسب برای احداث باشگاههای سوارکاری تأکید شد.
بر اساس تصمیمات این نشست، شناسایی و اختصاص اراضی مناسب در سطح استان، بهویژه در مرکز استان، برای احداث باشگاههای سوارکاری و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی با جدیت پیگیری خواهد شد.
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