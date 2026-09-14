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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

توسعه زیرساخت‌های سوارکاری در خراسان جنوبی بررسی شد

توسعه زیرساخت‌های سوارکاری در خراسان جنوبی بررسی شد

بیرجند- توسعه زیرساخت‌های سوارکاری در خراسان جنوبی با محوریت احداث پیست استاندارد دائمی در مرکز استان و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در نشستی با حضور جمعی از مسئولان ذیربط، مسائل مربوط به توسعه زیرساخت‌های سوارکاری در خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.

احداث پیست استاندارد و دائمی سوارکاری در مرکز استان از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

در این جلسه، موضوع تأمین و تخصیص زمین مناسب برای احداث یک پیست رسمی، استاندارد، ثابت و دائمی با هدف میزبانی مسابقات کشوری و توسعه رشته اسبدوانی در خراسان جنوبی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فراهم کردن بستر مناسب برای احداث باشگاه‌های سوارکاری تأکید شد.

بر اساس تصمیمات این نشست، شناسایی و اختصاص اراضی مناسب در سطح استان، به‌ویژه در مرکز استان، برای احداث باشگاه‌های سوارکاری و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با جدیت پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6946854

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