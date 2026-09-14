به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش ملی «تحول نظام آموزش عالی در مواجهه با پیامدهای جنگ» صبح امروز در سالن مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شد.
حجتالاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در این مراسم با اشاره به جنگ و نقش جریان علم و فناوری در آن گفت: ما جنگی را سپری کردیم و پشت سر گذاشتیم و درون جنگی هستیم که هم تجاوز به این کشور با ابزار دانش و فناوری و محصول و برآیند کارهای علمی طراحی و اداره شد و از ابزارهای فناورانه علیه این کشور استفاده شد و هم در مقابل آن، در کشور ما جریان علم به عنوان یکی از کانونهای قدرت هدف تهاجم بود.
جریان علمی کشور هدف تهاجم قرار گرفت
وی افزود: ترور دانشمندان برجسته کشور در دو جنگ، حمله به مراکز علمی کشور، بهخصوص در جنگ ۴۰ روزه رمضان، و همچنین تحریمهایی که در طول مدتی که شاید دو سه سال اخیر پررنگتر شده، علیه مستند شدن یافتههای دانشمندان ما و در حقیقت ثبت و استناد بروندادهای علمی و فعالیتهای علمی دانشمندان ما در حال اتفاق افتادن است.
رستمی ادامه داد: این اقدامات تا کارهای مبتذلی مثل ممنوعیت و تحریم تافل و نظایر آن منجر میشود؛ مبتذل به این معنی که تعیین سطح زبان یک فرد شرکتکننده در زبان انگلیسی مورد تهدید قرار بگیرد و این نشاندهنده میزان جدیت و طراحی و عمق کینه با این جریان است.
علم و دانش؛ ابزار مقابله با تهاجم
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در ادامه گفت: در جهت سوم، آنچه ابزار مقابله با این تهاجم و جنایت علیه کشور ما شد نیز متکی به جریان علم و دانش بود.
وی اظهار کرد: ما در کنار آن جریان اصیل معنوی که پیشران اصلی مقاومت در کشور ما بوده و طبیعتاً تحلیلش با مناسبات عادی ممکن است به راحتی میسر نباشد، قرار داریم.
رستمی با اشاره به تحولات یمن گفت: مبارزان یمنی که گاهی وقتها دمپایی نیز به پا ندارند، در مقابل تکنولوژی پیشرفته آمریکایی و پول بیحساب آرامهای نفتی منطقه موفق شدند پیروزیهای بزرگ را به دست آورند و به هر حال جبهه دیگری را در کنار جبهه ایران تقویت کردند که با تحلیلهای عادی قابل ارزیابی نباشد.
وی افزود: ما نقطه اصلی ایران عزیز را آن جنبه معنوی، هویت اصیل و عمیق ایرانی و ملی ریشهدار و اتصال این ملت به خداوند تبارک و تعالی، رهبری آن به منبع لایزال قدرت الهی و نصرت الهی میدانیم که یک بخش است.
کسی نمیتواند ادعای پیروزی آمریکا را داشته باشد
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه داد: اما در بخش میدانی میبینیم رزمندگان ما پایگاههای آمریکا را شخم زدند. در منطقه، اعترافات دو سه نفر از بزرگان نظامی و امنیتی آمریکا در هفته گذشته و رئیس سابق سیا اعلام کرد که تمام پایگاههای آمریکا در منطقه غیرقابل استفاده شدهاند، بهطوری که اعتراض رسانههای فارسیزبان را داشت.
وی گفت: باز مجدداً ایران اینترنشنال در مصاحبه ای با فرد مذکور عنوان کرد حرفی که شما زدید مورد استفاده ایرانیها قرار میگیرد به عنوان روایت پیروزی، که وی دوباره سخنان خود را مطرح کرد.
حجتالاسلام رستمی افزود: غیرقابل استفاده شدن پایگاههای آمریکایی در اردن و جاهای دیگر، آزمایشهایی که هفته گذشته بالای ناوهای آمریکایی انجام شده، همه نشان می دهد که ایران از نظر نظامی حرف قوی برای گفتن دارد و کسی نمیتواند ادعای پیروزی آمریکا را داشته باشد.
تابآوری ملی و نقش دانش داخلی
وی درباره منشأ این قدرت گفت: خب این قدرت از کجا آمد؟ ما یک بحث تابآوری ملی داریم. یک بخش، بههمپیوستگی و جدیت حکمرانی داریم؛ یعنی اینکه دولت از هم نگسیخت خودش یک ارزش است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه داد: در این فضا هیچ مسئول دولتی فرار نکرد، هیچ کسی استعفا نداد. جریان عمومی کشور کاملاً در میدان است. رهبری را میبینید و شجاعتی که در اداره میدان و فرماندهی جنگ دارد.
وی تأکید کرد: همه اینها یک ابزار در اختیار برای دفاع است؛ ابزاری که با دانش داخلی و بومی، در مراکز علمی و دفاعی داخل کشور تولید شده است.
جنگ دانشگاهپایه؛ هدف همایش ملی
رستمی با بیان اینکه ابزار تهاجم، فناورانه و علمی است، گفت: یکی از اهداف تهاجم، مراکز علم و دانشمندان ما هستند و از این سمت هم ابزار دفاع ما با تکیه بر علم است؛ یعنی جنگ دانشگاهپایه داریم.
وی یکی از اهداف این همایش را سوق دادن و بهره گرفتن از ظرفیت ارزشمند علمی دانشگاهها برای قدرتآفرینی برای کشور عنوان کرد و افزود: حتماً موضوع دروس معارف، موضوع فرهنگی، موضوع آموزشی، پژوهشی و مدیریتی جزو ضرورتهاست؛ بازخوانی، بازنگری و تحولاتی که باید اتفاق بیفتد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در پایان گفت: مجموع اینها باید به سمت تولید دانش قدرتآفرین برود که ثروتآفرینی یکی از عوامل قدرتآفرینی است، مرجعیتبخشی علمی هم یکی از ابعاد قدرت و انسان باورمند و توانمند است و انشاءالله دوستانمان در این مسیر موفق هستند.
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