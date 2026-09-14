به گزارش خبرنگار مهر، مجید اخوان ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر قم که با حضور مدیران و عوامل اورژانس قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت خدمات اورژانس در حفظ جان بیماران اظهار داشت: ارزش خدمات این مجموعه با زمان سنجیده میشود و گاهی تأخیر چند دقیقهای میتواند سرنوشت یک بیمار و خانواده او را تغییر دهد.
وی ادامه داد: شهر قم به دلیل برگزاری مناسبتها و برنامههای مختلف در طول سال، در برخی ایام با افزایش قابل توجه حضور جمعیت مواجه میشود و همین مسئله ضرورت پیشبینی امکانات و ظرفیتهای متناسب اورژانسی را دوچندان میکند.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در چنین شرایطی باید توان عملیاتی اورژانس به گونهای باشد که در کوتاهترین زمان ممکن امکان اعزام نیرو و خودرو به محل حادثه یا محل حضور بیمار فراهم شود و پوشش مناسب برای مناطق مختلف شهر و نقاط پرتجمع وجود داشته باشد.
هر ثانیه برای بیمار تعیینکننده است
وی با بیان اینکه تجربه شرایط حادثه ای و بیماری اهمیت زمان در خدمات اورژانس را برای خانواده بیمار به خوبی آشکار میکند، گفت: برای فردی که در شرایط اضطراری منتظر رسیدن اورژانس است، هر ثانیه بسیار طولانی میگذرد و اضطراب و نگرانی ناشی از این وضعیت برای بیمار و همراهان او قابل توجه است.
عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: شهروندان باید این اطمینان را داشته باشند که در صورت بروز حوادث یا دیگر شرایط اضطراری، نیروهای اورژانس در کمترین زمان ممکن خود را به محل میرسانند و برای نجات جان بیمار اقدام میکنند.
اخوان تأکید کرد: فراهم شدن چنین اطمینانی تنها یک موضوع درمانی نیست بلکه از نظر ایجاد آرامش و امنیت روانی برای مردم نیز اهمیت زیادی دارد و شهروندان باید بدانند در زمان نیاز، امکان دریافت سریع خدمات امدادی برای آنان فراهم است.
وی با اشاره به همکاریهای گذشته شهرداری قم با مجموعه اورژانس اظهار داشت: مدیریت شهری در سالهای گذشته تعاملاتی با اورژانس داشته و در موضوعاتی از جمله در اختیار گذاشتن زمین نیز همکاریهایی انجام شده است و در صورت طرح موضوعات جدید در این زمینه، شهرداری آمادگی بررسی و همراهی دارد.
ظرفیت خیرین برای توسعه اورژانس فعال شود
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به محدودیت منابع دولتی تصریح کرد: با توجه به محدود بودن امکانات دولت، باید از ظرفیت خیرین و دیگر ظرفیتهای موجود برای توسعه تجهیزات و امکانات اورژانس استفاده کرد تا نیازهای این مجموعه در قم بهتر پاسخ داده شود.
اخوان افزود: اگر موضوعی در ارتباط با توسعه دستگاه، امکانات و ظرفیتهای اورژانس مطرح باشد، مجموعه مدیریت شهری در حد توان خود از همکاری و حمایت دریغ نخواهد کرد و آمادگی دارد در این مسیر در کنار مسئولان اورژانس باشد.
وی همچنین از تلاشهای مدیران و کارکنان اورژانس قم قدردانی کرد و گفت: خدمات مجموعه اورژانس با توجه به ارتباط مستقیم آن با جان مردم، از اهمیت ویژهای برخوردار است و تلاشهای نیروهای این مجموعه شایسته تقدیر است.
عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان با اشاره به حضور مدیران اورژانس در جلسه رسمی شورا اظهار داشت: پیشکسوتان و مدیران این حوزه طی سالهای گذشته برای ارائه خدمات امدادی در قم زحمات زیادی متحمل شدهاند و لازم است برای تقویت این خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای شهر، همکاری و تعامل میان مدیریت شهری و اورژانس استمرار داشته باشد.
قم- عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به افزایش جمعیت در مناسبتهای مختلف، بر ضرورت تقویت ظرفیت و امکانات اورژانس برای ارائه خدمات سریع و بهموقع تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید اخوان ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر قم که با حضور مدیران و عوامل اورژانس قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت خدمات اورژانس در حفظ جان بیماران اظهار داشت: ارزش خدمات این مجموعه با زمان سنجیده میشود و گاهی تأخیر چند دقیقهای میتواند سرنوشت یک بیمار و خانواده او را تغییر دهد.
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