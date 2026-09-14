پلیس مظهر اقتدار قانون و حافظ امنیت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور اردستان، اظهار کرد: جامعه تراز جامعه‌ای است که در آن امنیت نهادینه شده، عدالت برقرار باشد و رفاه نیز برای مردم فراهم شود و اگر هر یک از این مؤلفه‌ها وجود نداشته باشد، نشان می‌دهد نیازهای اساسی جامعه به‌طور کامل تأمین نشده است.

وی افزود: نیروهای مسلح، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی که برای تأمین و حفظ امنیت جامعه تلاش می‌کنند، یکی از نیازهای اساسی و برجسته مردم را برآورده می‌سازند و به همان میزان که امنیت ارزشمند است، پاسداران امنیت و مقابله‌کنندگان با ناامنی نیز ارزش و جایگاه بالایی دارند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: عدالت نیز از مؤلفه‌های اساسی جامعه مطلوب است و مجموعه قضائی برای بسط و گسترش عدالت تلاش می‌کند، چراکه جامعه بدون عدالت نمی‌تواند به سعادت و خوشبختی دست پیدا کند.

دهشیری تصریح کرد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید هرچند در عدالت سختی و تنگنا وجود داشته باشد، اما عدالت به‌مراتب بهتر از بی‌عدالتی است و اگرچه سخن گفتن درباره عدالت آسان است، اجرای آن نیازمند تلاش و اهتمام جدی است.

وی بیان کرد: در حوزه رفاه نیز دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی در تلاش هستند زمینه رفاه اجتماعی را برای مردم فراهم کنند، هرچند دستیابی به امنیت، عدالت و رفاه مطلق در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و تحقق کامل این مؤلفه‌ها به عصر ظهور حضرت مهدی(عج) مربوط می‌شود.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: امنیت زیربنای بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، اگر امنیت وجود نداشته باشد، امکان فعالیت صحیح در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، اقتصاد و حتی امور روزمره زندگی فراهم نخواهد بود.

دهشیری اضافه کرد: اگر ناامنی در جامعه رواج پیدا کند، نظم و آرامش جامعه از بین می‌رود و به همین دلیل کسانی که شب و روز خود را برای تأمین و تضمین امنیت مردم صرف می‌کنند، از جایگاه و ارزش بالایی برخوردار هستند.

وی خاطرنشان کرد: در روایات نیز برای تلاش در مسیر تأمین امنیت ارزش ویژه‌ای بیان شده و آمده است کسی که برای حفظ امنیت جامعه شب را تا صبح بیدار می‌ماند، اجر و ارزشی فراتر از عبادت و روزه‌داری دارد، چراکه امنیت یک مسئله زیربنایی و اساسی است.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: امروز بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده نیروی انتظامی است و بر اساس روایات، فعالیت پلیس در مسیر تأمین و پاسداری از امنیت، عبادت محسوب می‌شود.

دهشیری ادامه داد: هجمه‌ها و بی‌مهری‌هایی که گاهی نسبت به نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، با نقش برجسته این نیرو در تأمین امنیت جامعه سازگار نیست و حتی کسانی که در شرایط مختلف علیه پلیس موضع می‌گیرند، هنگام بروز مشکل و از دست دادن اموال یا ایجاد ناامنی، برای دریافت کمک به پلیس مراجعه می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت وجود پلیس در جامعه است.

وی یادآور شد: فرماندهی انتظامی در عرصه‌های مختلف مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده دارد و نیروی انتظامی باید به‌عنوان نیرویی خدوم و خدمتگزار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چراکه آرامش و امنیت مردم در بسیاری از حوزه‌ها به تلاش شبانه‌روزی پلیس وابسته است.

امام‌جمعه اردستان تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بر دو ویژگی اقتدار و در عین حال انعطاف و مهربانی در نیروی انتظامی تأکید دارند و پلیس باید ضمن اجرای قانون و حفظ اقتدار، در برخورد با مردم نیز مردم‌دار و همراه باشد.

دهشیری خاطرنشان کرد: عملکرد و خدمات رئیس سابق راهور اردستان در مدت مسئولیت خود در پلیس راهور اردستان نشان داد که می‌توان در کنار اجرای قانون، مردم‌داری و مهربانی را نیز مورد توجه قرار داد و این رویکرد موجب برجسته شدن خدمات وی شده است.

وی ادامه داد: در محیط‌های کوچک، مسائل و عملکردها بیشتر دیده می‌شود و به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم، نحوه اجرای قانون و میزان مردم‌داری می‌تواند تأثیر بیشتری در نگاه جامعه داشته باشد.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: پلیس باید مظهر حاکمیت و اقتدار در پرتو قانون باشد و در کنار اقتدار، انعطاف و اخلاق اسلامی را نیز مورد توجه قرار دهد که در این صورت می‌تواند در انجام مسئولیت خود موفق باشد.

دهشیری اضافه کرد: امیدواریم مسئولیت جدیدی که برای رئیس سابق راهور شهرستان در نظر گرفته شده است، زمینه ادامه خدمت و درخشش وی را فراهم کند و تجربیاتی که طی سال‌ها خدمت در مجموعه انتظامی به دست آورده، در مسئولیت جدید نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم همه مسئولان و خدمتگزاران بتوانند خدمت خود را با اخلاص آغاز کرده و تا پایان با همین روحیه ادامه دهند و مسئول جدید پلیس راهور اردستان نیز با حفظ اقتدار در کنار انعطاف و مردم‌داری، خدمت خود را به مردم شهرستان آغاز کند.