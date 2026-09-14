به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دیدار با دمیتری کالتسوف سفیر جمهوری بلاروس، با اشاره به ظرفیتهای علمی، فناورانه و اقتصادی دو کشور، از آمادگی سازمان تات برای گسترش همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای موجود در مسیر توسعه صادرات محصولات ایرانی و فعالیت شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
وی با تأکید بر موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و ظرفیتهای دو کشور اظهار کرد: ایران و بلاروس ظرفیتهای مناسبی برای توسعه روابط متقابل تجاری و علمی دارند و سازمان تات آماده است در مسیر گسترش این همکاریها نقشآفرینی کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری بر توانمندی نخبگان و محققان دو کشور افزود: توانمندسازی پژوهشگران از طریق آموزشهای تخصصی، تبادل دانش فنی روزآمد و انتقال فناوریهای پیشرفته میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی پایدار میان ایران و بلاروس باشد.
در این دیدار، دمیتری کالتسوف سفیر جمهوری بلاروس نیز با اشاره به ظرفیتهای همکاری دو کشور در حوزه تجارت کشاورزی، اظهار کرد: بلاروس علاقهمند است موضوع همکاری با شرکتهای تولیدکننده دام و طیور ایران در حوزه واردات و صادرات مورد بررسی قرار گیرد.
وی بر توسعه مبادلات تجاری و کشاورزی میان دو کشور و استفاده از ظرفیتهای موجود برای افزایش همکاریها تأکید کرد.
همچنین در این نشست، کمال قاسمیبزدی مشاور معاون وزیر و مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاریهای بینالمللی سازمان تات، با اشاره به سابقه بیش از ۳۰ سال روابط رسمی ایران و بلاروس و امضای «نقشه راه همکاریهای جامع» میان دو کشور در سال ۲۰۲۳، گفت: با توجه به اراده دولتها و فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، زمینه مناسبی برای تعمیق مناسبات دو کشور وجود دارد.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز طی یک سال اخیر همکاریها رشد قابل توجهی داشته و حوزههایی مانند مبادله مواد غذایی، دامپروری، صنایع لبنی، کودهای شیمیایی و ماشینآلات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاریهای بینالمللی سازمان تات با تشریح جایگاه سازمان بهعنوان شبکه گسترده تحقیقات کشاورزی کشور اظهار کرد: این سازمان با بیش از ۵۰ سال سابقه، شامل ۲۱ مؤسسه تحقیقاتی و ۳۴ مرکز استانی است و با بهرهگیری از حدود یک هزار و ۸۰۰ محقق و بیش از ۶ هزار نیروی متخصص، ظرفیت گستردهای برای انتقال دانش فنی و اجرای پروژههای مشترک تحقیقاتی و آموزشی دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست تخصصی زمینهساز توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی میان ایران و بلاروس و تسریع در اجرای برنامههای مشترک دو کشور در حوزه کشاورزی شود.
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