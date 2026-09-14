به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، سید محسن فاضلیان، عضو هیئتمدیره بانک مسکن از تعیین تاریخ ۲۹ مهرماه برای برگزاری چهل و ششمین دوره قرعهکشی جوایز حسابهای قرضالحسنه پسانداز این بانک خبر داد.
این تصمیم در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم مذکور که با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار شد، اتخاذ شد.
فاضلیان: تداوم حمایت از سلامت و ایفای مسئولیت اجتماعی در بانک مسکن
عضو هیئت مدیره بانک مسکن در سخنان خود تاکید کرد: سنت سپرده گذاری و تسهیلات قرض الحسنه به عنوان یکی از مهمتری ابزارهای نظام بانکداری اسلامی همواره مورد توجه بوده است و باید این نهاد پایدار خدمت رسانی پیوسته در رشد و نمو باشد.
وی خاطرنشان ساخت که موضوع نهادی مشارکت در قرض الحسنه، در رفع مشکلات مردم نقش اساسی داشته و سهولت دسترسی به آن نیز مورد توجه بسیاری از مشتریان نظام بانکی است.
عضو هیئتمدیره بانک مسکن با اشاره به کارکردهای اجتماعی منابع قرضالحسنه در این بانک گفت: بانک مسکن با تکیه بر منابع مردمیِ حسابهای قرضالحسنه، علاوه بر ایفای نقش در توسعه زیرساختهای مسکن کشور، گامهای بلندی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و اقدامات خیرخواهانه برداشته و نشان داده است که چگونه سپردههای مردم میتواند به سرمایهای برای سلامت و آینده کشور تبدیل شود.
وی افزود: بخشی از این منابع در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، صرف اقدامات انساندوستانه در حوزه سلامت میشود که از جمله میتوان به تجهیز بیمارستان فیروزگر به فناوری نوین تشخیصی ریه و همچنین خرید تجهیزات پیشرفته جهت شناسایی و درمان سلولهای بدخیم در کودکان سرطانی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال برای مرکز تحقیقات سلول و بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد.
فاضلیان با تأکید بر ترویج فرهنگ قرضالحسنه افزود: این بانک علاوه بر حمایت از سلامت، منابع حسابهای قرضالحسنه را در مسیرهای خیرخواهانه دیگری همچون مدرسهسازی، آزادی زندانیان و ... به کار میگیرد. همچنین، بخش قابلتوجهی از این منابع به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و یاری به معرفیشدگان نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص مییابد.
قرعهکشی جوایز؛ قدردانی از نیت خیر سپردهگذاران
وی در ادامه با اشاره به برگزاری قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه بانک مسکن اظهار داشت: این رویداد، تنها یک فرآیند بانکی نیست، بلکه فرصتی است تا از سپردهگذارانی که با نیتی خیرخواهانه، منابع خود را در اختیار بانک قرار دادهاند تا چرخهای حمایت اجتماعی و تسهیلات تکلیفی بچرخد، قدردانی کنیم. این قرعهکشی نمادی از همراهی مردم در مسیر توسعه عدالت اجتماعی است و امیدواریم با مشارکت بیشتر خیرین و مشتریان، توان بانک برای گسترش این اقدامات خیرخواهانه بیش از پیش افزایش یابد.
از ساخت مسکن تا تحول دیجیتال
عضو هیئتمدیره بانک مسکن همچنین با یادآوری کارنامه درخشان این بانک در خانهدار کردن بیش از ۴۰ میلیون نفر و مشارکت فعال در تأمین مالی ۳۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن و پرداخت انواع تسهیلات ساخت، خرید و ودیعه مسکن، از تحولات پیشِ رو خبر داد.
وی با اشاره به رونمایی پلتفرم «نئوبانک مسکن» در آینده نزدیک، آن را گامی موثر در مسیر ارتقای تجربه مشتری، بهبود خدمات غیرحضوری و تسهیل دسترسی هموطنان به خدمات بانک دانست.
قاسمیان: امسال رشد ۷۸ درصدی منابع قرضالحسنه رقم خورد
روحالله قاسمیان، رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن نیز در این نشست با تشریح جزئیات این دوره از قرعهکشی اظهار داشت: دوره سپردهپذیری چهل و ششمین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن از اول مردادماه ۱۴۰۴ لغایت ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ و به مدت ۱۲ ماه بود.
وی افزود: بر اساس شرایط این دوره، سپردهگذاران با افتتاح حساب یا حفظ حداقل موجودی یک میلیون ریال، امکان حضور در این رویداد را البته به شرط حفظ موجودی حساب در روز قرعه کشی و برای ۹۰ روز متوالی خواهند داشت. همچنین به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان موجودی در هر روز، یک امتیاز برای صاحب حساب در نظر گرفته میشود که شانس برنده شدن را افزایش میدهد.
قاسمیان در سخنان خود گزارشی از مانده منابع این دوره از قرعه کشی را به تفکیک پایان هر ماه از مرداد ۱۴۰۴ تا تیتر ۱۴۰۵ ارائه کرد و گفت: با توجه به استقبال مطلوب هموطنان، در این مرحله، میانگین قطعی مانده منابع حسابهای قرضالحسنه پسانداز بانک مسکن با رشد ۷۸ درصدی به بیش از ۲۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی همچنین به برگزاری پویش جامع و استفاده از ظرفیتهای تبلیغاتی متنوع در جذب منابع قرضالحسنه اشاره کرد و این اقدامات را علاوه بر رشد منابع، در ارتقای جایگاه و برند بانک مسکن و ارتقای محبوبیت در افکار عمومی مردم موثر خواند.
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با اشاره به جوایز این دوره از قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پسانداز گفت: در این مرحله، ۴۰۷ هزار و ۷۲۶ فقره جایزه نقدی و غیرنقدی به ارزش ۴۹۱۰ میلیارد ریال به برندگان اعطا خواهد شد.
وی افزود: این جوایز شامل ۶۰۰ کمکهزینه خرید یا نوسازی واحد مسکونی هر یک به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۳۰۰ کمکهزینه خرید وسایل نقلیه دوستدار محیطزیست شامل موتورسیکلت برقی و دوچرخه هر یک به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال، ۳۰۰ کمکهزینه خرید لوازم خانگی ایرانی و بن خرید صنایعدستی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال، ۱۲ هزار جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی و صدها هزار فقره جایزه نقدی دیگر است.
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