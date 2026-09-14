به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر دوشنبهد در نشست شورای اداری بخش ارم با اشاره به پیشبینی هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارشهای سیلآسا در پاییز پیشرو، بر ضرورت آمادگی حداکثری و رویکرد پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاههای خدماترسان، امدادی و نهادهای عضو ستاد بحران باید در آمادهباش کامل باشند و مرخصیهای مدیران و نیروهای عملیاتی لغو شده و شماره تماسها به صورت شبانهروزی در دسترس باشد.
جعفری با اشاره به لزوم شناسایی و رفع نقاط بحرانی افزود: شهرداری، راهداری،امور آب و سایر دستگاههای متولی موظفند نسبت به لایروبی کانالها، نهرها و مسیلهای شهری و روستایی اقدام کنند و از هرگونه ساختوساز در حریم رودخانهها و تصرف بسترهای طبیعی که عامل تشدید سیلاب میشوند، جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین بر آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید تجهیزات لجستیکی، ماشینآلات سنگین و نیروی انسانی خود را برای مقابله با بحرانهای احتمالی بهطور کامل آماده کنند تا در زمان وقوع حادثه، خدماترسانی مؤثر انجام شود.
بخشدار ارم با اشاره به لزوم اطلاعرسانی و هشدار به موقع تصریح کرد: با توجه به اینکه پیشبینی دقیق سیلاب در بازههای کوتاهمدت انجام میشود، باید سیستمهای هشدار سریع فعال باشند و به شهروندان، به ویژه ساکنان مناطق در معرض خطر و عشایر، توصیه شود از تردد در مسیلها و حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
گرامیداشت هفته دفاع مقدس
بخشدار ارم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این ایام را فرصت مغتنمی برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و جهاد تبیین دانست و گفت: دستگاههای اجرایی باید با بهرهگیری از ظرفیت پیشکسوتان، آزادگان و خانوادههای معظم شهدا، برنامههای متنوعی را برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان اجرا کنند.
جعفری بر فضاسازی محیطی ادارات و محیطهای شهری با مضامین و نمادهای دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: برگزاری همایشها و مراسم تجلیل از پیشکسوتان و ایثارگران دفاع مقدس به عنوان یکی از برنامههای شاخص این هفته باید مورد توجه قرار گیرد.
تأکید بر هماهنگی و پاسخگویی
بخشدار ارم در پایان جلسه بر هماهنگی و همافزایی بین تمامی دستگاهها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد. مدیریت بحران نیازمند کار جهادی و همدلی است و موفقیت در این زمینه در گرو آمادگی پیش از وقوع حادثه است.
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