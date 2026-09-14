به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور اردستان اظهار کرد: موفقیتهایی که در حوزههای مختلف در یک شهرستان به دست میآید، حاصل تلاش یک فرد نیست و همکاری مردم و مجموعه دستگاههای اجرایی و انتظامی در تحقق این موفقیتها نقش اساسی دارد.
وی افزود: مردم اردستان با حضور و همراهی خود در صحنههای مختلف، از جمله حضور مستمر در میدانها و تقاطعهای شهرستان، برای تقویت پایههای نظام و حفظ آرامش و امنیت جامعه تلاش میکنند و خدمت به چنین مردمی ارزشمند است و باید برای ایجاد آرامش و امنیت آنان تلاش بیشتری صورت گیرد.
رئیس اداره عملیات پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: همکاری فرمانداری، فرماندهی انتظامی و مجموعه مدیریت شهری اردستان در حوزه ترافیک قابل تقدیر است و حضور مسئولان در جلسات شورای ترافیک و قرارگاه کاهش تصادفات و همچنین پیگیری نقاط حادثهخیز، زمینه بهبود وضعیت ترافیکی شهرستان را فراهم کرده است.
چلمقانی تصریح کرد: اردستان در سال گذشته رتبه نخست استان اصفهان را در کاهش جانباختگان تصادفات به دست آورد و این موفقیت حاصل تلاش مجموعه دستگاههای مرتبط و همراهی مردم است، اما هدف ما باید این باشد که در حوزه راهور شاهد تصادف نباشیم و در صورت وقوع حادثه نیز از بروز تصادفات جرحی و فوتی جلوگیری شود.
وی بیان کرد: توسعه فرهنگ ترافیک و آموزش مردم باید در اولویت قرار گیرد و موضوعاتی مانند استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران باید با رویکرد فرهنگی و آموزشی دنبال شود، چراکه بخش قابل توجهی از جانباختگان حوادث ترافیکی را موتورسواران تشکیل میدهند.
رئیس اداره عملیات پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: بسیاری از موتورسواران از اقشار ضعیف جامعه هستند و حفظ سلامت آنان اهمیت زیادی دارد، هرچند در کنار این موضوع، برخی افراد نیز از موتورسیکلت برای حرکات مخاطرهآمیز و سرعت بالا استفاده میکنند که فرهنگسازی و آموزش میتواند در کاهش این رفتارها مؤثر باشد.
چلمقانی خاطرنشان کرد: عابران پیاده نیز از گروههای آسیبپذیر در حوادث رانندگی هستند و کودکان و سالمندان بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، بنابراین خانوادهها و دستگاههای فرهنگی و آموزشی باید نسبت به آموزش و مراقبت از این گروهها توجه بیشتری داشته باشند.
وی یادآور شد: بر اساس آیه ۳۲ سوره مائده، نجات جان یک انسان به منزله نجات جان یک جامعه است و امروز مسئولیت سنگینی در زمینه کاهش جانباختگان حوادث رانندگی بر عهده مجموعههای مرتبط قرار دارد و همه دستگاهها باید برای تحقق این هدف همکاری کنند.
رئیس اداره عملیات پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: در شهریورماه روند کاهش جانباختگان تصادفات در استان اصفهان مطلوب بوده و بر اساس آمار ارائهشده، تعداد جانباختگان از حدود ۳۰ نفر در مدت مشابه سال گذشته به هفت نفر در سال جاری رسیده که کاهش ۲۳ نفری را نشان میدهد و این نتیجه تلاش مجموعههای مختلف و رعایت مقررات توسط مردم است.
چلمقانی تأکید کرد: تعامل دستگاهها، فعالیت قرارگاه کاهش تصادفات، شورای ترافیک، رفع نقاط حادثهخیز و توسعه آموزش و فرهنگ ترافیک باید با جدیت دنبال شود و رئیس جدید پلیس راهور اردستان نیز با تعامل با مردم و مسئولان این اهداف را پیگیری کند تا در ماههای آینده شاهد کاهش بیشتر تصادفات و حفظ جان شهروندان باشیم.
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