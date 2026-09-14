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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

آرامش جوی و دریایی استان بوشهر تا پایان هفته تداوم دارد

آرامش جوی و دریایی استان بوشهر تا پایان هفته تداوم دارد

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: وضعیت جوی و دریایی استان تا روز جمعه عمدتاً آرام خواهد بود و غبار محلی، مه صبحگاهی و وزش ملایم باد پدیده‌های غالب جوی پیش‌بینی می‌شوند.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود و در این مدت غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهیپیش بینی می شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً غربی گاهی شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌مترپی بینی می شود.

کد مطلب 6946880

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