به گزارش خبرگزاری مهر، داوود بحیرایی اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضای سفرهای درونشهری، تمهیدات لازم برای تقویت ظرفیت حملونقل عمومی و مدیریت پیک سفر در روزهای ابتدایی مهر پیشبینی شده است.
وی افزود: ناوگان اتوبوسرانی اصفهان اکنون با حدود ۹۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در ۱۰۸ خط، روزانه حدود ۴۰۰ هزار سفر را پوشش میدهد و برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در روزهای آغاز سال تحصیلی آمادگی دارد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: وظایف بخشهای مختلف حملونقل عمومی برای آغاز سال تحصیلی مشخص و ابلاغ شده و در حوزه اتوبوسرانی نیز برنامههای لازم برای افزایش آمادگی ناوگان و مدیریت حجم سفرها تدوین شده است.
۴۰ اتوبوس پشتیبان برای نقاط پرتردد
بحیرایی ادامه داد: برای روزهای ابتدایی مهر، ۴۰ دستگاه اتوبوس مستقل از ظرفیت موجود بهعنوان ناوگان پشتیبان در نظر گرفته شده است تا در صورت افزایش تقاضا، به ایستگاههای پرتجمع و نقاطی که با حجم بالای سفر مواجه میشوند، اعزام شوند.
وی با اشاره به ضرورت پیشبینی ظرفیت شناور برای مدیریت سفرهای دانشآموزان و شهروندان در روزهای نخست بازگشایی مدارس گفت: اتوبوسهای پشتیبان با هدف تقویت خطوط و پوشش مناسبتر ایستگاههای پرتردد در شرایط افزایش تقاضا آماده بهکار خواهند بود.
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