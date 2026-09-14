به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، «کلینیک تخصصی و فوق تخصصی استاد محمدکریم فضلی» در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به نام و یاد بنیانگذار فقید گروه صنعتی گلرنگ و با هدف توسعه زیرساختهای سلامت کشور با سرمایهگذاری بخش خصوصی صبح روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۵ در بیمارستان بازرگانان تهران افتتاح شد.
این مراسم با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مهدی فضلی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ، مسعود سزاوار ذاکریان نایبرئیس هیئت مدیره و قائممقام مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ؛ مسعود خوانساری، رئیس هیئت مدیره بیمارستان بازرگانان؛ بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان و جمعی از مدیران و اعضای هیئت مدیره اتاقهای بازرگانی ایران و تهران و شماری از مدیران و فعالان حوزه سلامت و بخش خصوصی برگزار شد.
محمدرضا ظفرقندی: کلینیک استاد محمدکریم فضلی نمونهای از همراهی علم، عمل، عشق و عدالت
وزیر بهداشت در این مراسم، با اشاره به نقش مهم خیرین و بخش خصوصی در تأمین منابع حوزه سلامت، راهاندازی کلینیک استاد محمدکریم فضلی را نمونهای از همراهی «علم، عمل، عشق و عدالت» در مسیر توسعه خدمات درمانی دانست و بر ضرورت الگوبرداری از چنین اقدامات موفقی تأکید کرد.
محمدرضا ظفرقندی در حاشیه این مراسم نقش کارآفرینان خیراندیشی مانند استاد فضلی را در ترویج مسئولیت اجتماعی بیبدیل دانست و گفت: بخش مهمی از تأمین منابع مالی در حوزه سلامت توسط خیرین انجام میشود.
وی افزود: کلینیک استاد محمد کریم فضلی که با همت خیر محترم جناب آقای فضلی، راهاندازی شده است، نمونه موفقی است که در طی دو سال طبق زمانبندی پیش بینی شده ساخته شد که میتوان آن را جلوهای از عشق و عمل دانست.
مهدی فضلی: خدمت به هموطنان، بخشی از نگاه بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ به توسعه بود
مهدی فضلی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه فکری و نگاه بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ به خدمترسانی و بهبود کیفیت زندگی مردم، بیان داشت: یکی از دغدغههای اصلی استاد محمدکریم فضلی، خدمت به هموطنان و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی آنان بود.
وی ضمن اشاره به ابیاتی از شیخ اجل سعدی درباره همدلی و مسئولیت انسانها در قبال یکدیگر ابراز داشت: یکی از مصادیق محنت انسانها، بیماری و رنج ناشی از آن است و اینکه بتوانیم در کوتاهترین زمان، از این رنج بکاهیم و آن را برطرف کنیم، بسیار ارزشمند است.
وی اضافه کرد: البته دغدغههای دیگری نیز وجود دارد و محنتهای دیگری در زندگی انسانها هست که در زمینههای مختلف، به لطف حضرت حق، توفیق داشتهایم گامهایی برای کاهش آنها برداریم؛ همه این توفیقات را مرهون الطاف الهی و اندیشههای ناب استاد محمدکریم فضلی میدانیم.
مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ با ذکر خاطرهای از استاد فضلی درباره اهمیت اشتغالزایی و آرزوی دیرینه بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ برای صد هزار نفری شدن این خانواده صنعتی بیان داشت: در هفتاد و هشتمین سالگرد تولد ایشان در سال ۱۳۸۹ حاضران برای استاد آرزوی طول عمر و سلامتی کردند که ایشان پس از پایان صحبتها ضمن تشکر فرمودند: «امروز دیگر طول عمر برای من مهم نیست، آنچه برایم اهمیت دارد این است که با هم برنامهریزی کنیم تا در صدمین سالگرد تولد من، صد هزار همکار داشته باشیم.»
فضلی اضافه کرد: آن زمان تعداد همکاران ما حدود سه هزارو چندصد نفر بود و تمامی این سالها همواره با دقت و جدیت تلاش کردیم این امر مهم استاد را جامه عمل بپوشانیم؛ به لطف خداوند رحمان امروز توانستهایم با تکیه بر اندیشههای ناب استاد، زمینه اشتغال و فعالیت حدود ۷۰ هزار نفر همکار را فراهم کنیم و این برای ما افتخار بزرگی است.
او در ادامه چشم انداز گروه صنعتی گلرنگ را آیندهای بیان داشت که در شمار ۵۰۰ شرکت برتر بینالمللی نیز قرار بگیرد.
مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ در همین راستا به مرکز توسعه رهبران کسب و کار استاد فضلی اشاره کرد و گفت: «مرکز توسعه رهبران کسبوکار» را در دانشگاه تهران به نام استاد محمدکریم فضلی بنیان گذاشتیم؛ مرکزی که امیدواریم با فعالیت خود بتواند در تربیت و توسعه نسل آینده رهبران کسبوکار نقشآفرین باشد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ در پایان از عوامل اجرایی این پروژه که در به ثمر رسیدن آن نقش داشتند، قدردانی کرد.
مسعود خوانساری: بخش خصوصی، پشتوانه توسعه بیمارستان بازرگانان
مسعود خوانساری، رئیس هیئت مدیره بیمارستان بازرگانان، نیز در این مراسم ضمن تشریح سبقه این بیمارستان بیان داشت: ساختمانی که امروز در آن حضور داریم و قرار است افتتاح شود، به همت دکتر مهدی فضلی و به یاد پدر ایشان، استاد محمدکریم فضلی، احداث شده است و مابقی هزینهها نیز از محل منابع بیمارستان بازرگانان تأمین شده است.
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