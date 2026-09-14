کاهش ریسک تمرکز منابع و توسعه بازاریابی؛ارکان ارتقای جایگاه بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، جلسه ارزیابی عملکرد پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ مدیریتهای شعب، با حضور مدیرعامل بانک مسکن، رئیس و عضو هیاتمدیره و اعضای هیاتعامل برگزار شد. این نشست با مشارکت مدیران شعب استانها و مناطق تهران به صورت وبیناری نیز همراه بود.
علی خورسندیان در این نشست با قدردانی از تلاشها و همت شبانهروزی خانواده بزرگ بانک مسکن، به برگزاری موفقیتآمیز مجمع عمومی اخیر بانک اشاره کرد و گفت: با تلاشهای مستمر و همت جمعی همکاران، در ۴ شهریورماه امسال، یکی از بهترین مجامع بانک مسکن برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۴ با شفافیت و دقت به تصویب اعضای مجمع رسید.
وی حضور ارزشمند وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در مجمع سالانه بانک مسکن را گواهی بر اهمیت جایگاه این بانک برشمرد و تصریح کرد: حضور و همراهی ۲ عضو کلیدی کابینه دولت، بیانگر حمایت ویژه و ابراز رضایت آنان از جهتگیریها و عملکرد مؤثر بانک در ایفای تعهدات تخصصی است. این حمایت، مسئولیت و همت ما را در ادامه مسیر مضاعف میکند تا با بهرهگیری از ظرفیت سرمایه انسانی متخصص در شبکه شعب و عزمی راسخ، شرایط مطلوبتری را رقم زده و زمینه ارتقای همهجانبه بانک را فراهم کنیم.
ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع و مهار ریسک تمرکز
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با تحلیل دقیق عملکرد استانهای مختلف در حوزه جذب منابع طی پنج ماه ابتدای سال، رهنمودهای لازم را برای تقویت بنیه مالی بانک ارائه داد و تاکید کرد: شبکه بانکی امروز نیازمند تلاش بیشتر و نگاه راهبردی است. توانمندی و پتانسیل لازم در مدیریتها و شعب سراسر کشور برای تحقق کامل اهداف وجود دارد و باید از تمام ظرفیتهای منطقهای بهرهبرداری شود.
وی با تأکید ویژه بر کنترل شاخصهای سلامت مالی اظهار داشت: مدیریتها باید با برنامهریزی دقیق، ریسک تمرکز منابع را به حداقل برسانند. بررسی و تدوین راهکارهای علمی و عملی برای تنوعبخشی به سبد منابع و کاهش این ریسک، باید در اولویت برنامههای عملیاتی صف و ستاد قرار گیرد تا پایداری و سلامت ترازنامه بانک به طور همزمان تقویت شود.
توسعه سهم بانک از بازار از طریق بازاریابی میدانی
خورسندیان با اشاره به فضای رقابتی حاکم بر شبکه بانکی کشور افزود: در این بازار رقابتی، گسترش سهم بانک مسکن نیازمند تحرک بیشتر در بخش بازاریابی است.
مدیران استانها و روسای شعب باید شخصاً و با پیشگامی در بازاریابیهای میدانی، به سمت مشتریان بالقوه و فعالان اقتصادی و صنعتی حرکت کنند تا با جذب منابع پایدار، به بهبود و انضباط ترازنامه بانک کمک کنند.
وی در پایان با تقدیر از مدیریتهای شعب استانی که موفق به ارتقای رتبه و ثبت عملکرد مثبت در شاخصهای پنجماهه شدند، خاطرنشان کرد: دستاوردهای کسبشده ارزشمند است، اما مهمتر از آن، حفظ این موفقیتها و تلاش خستگیناپذیر برای تداوم و استمرار آنهاست. امیدوارم با همافزایی و تکیه بر انگیزه بالای همکاران، در ماههای باقیمانده از سال جاری نیز شاهد تحقق اهداف پیشبینیشده باشیم.
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