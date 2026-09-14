عدم صدور روادید برای هیئت ایرانی توسط اتریش نقض جدی حقوق ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اظهار داشت: عدم صدور روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قطعاً یک مسئله جزئی اداری یا خطای انسانی نیست، بلکه نقض جدی حقوق کشور ما به‌عنوان یکی از اعضای این آژانس است.



وی گفت: این اقدام، حق کشورمان برای حضور در کنفرانس عمومی از طریق نماینده‌ای به انتخاب خود را مخدوش و امتیازات ضروری برای انجام وظایف نمایندگان که در اساسنامه و موافقت‌نامه امتیازات و مصونیت‌ها پیش‌بینی شده است را تضعیف می‌کند.



نجفی افزود: از کشور میزبان می‌خواهیم فوراً این نقض تعهد را برطرف کند. انتظار اقدام اصلاحی فوری داریم و خواستار تضمین‌هایی هستیم که چنین وقایعی تکرار نخواهد شد.