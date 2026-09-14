به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان به همراه رئیس آموزش و پرورش شهرستان در آستانه بازگشایی مدارس از تعدادی از مدارس رودان بازدید و روند آماده‌سازی مدارس برای استقبال از دانش‌آموزان را از نزدیک بررسی کردند.

در جریان این بازدید، تلاش و انگیزه مدیران مدارس برای آماده‌سازی محیط آموزشی جلوه‌ای متفاوت به مدارس رودان بخشیده بود، مدیرانی که هر یک متناسب با نیاز مدرسه، پیگیر امور مختلف از جمله رنگ‌آمیزی، نظافت، بتن‌ریزی، بهسازی محوطه، تأمین روشنایی معابر ورودی خوابگاه‌ها و ساماندهی فضاهای آموزشی بودند.

محمد محسنی فرماندار رودان با اشاره به فضای حاکم بر مدارس، اظهار کرد: امروز شور، نشاط و انگیزه را در مدارس شهرستان به‌خوبی مشاهده کردم. مدیران مدارس با احساس مسئولیت و انگیزه بالا در حال آماده‌سازی محیط مدارس برای حضور دانش‌آموزان هستند.

وی افزود: اینکه مدیر یک مدرسه پیگیر رنگ‌آمیزی است، مدیر دیگری دغدغه نظافت دارد، مدیری برای بتن‌ریزی و بهسازی محوطه تلاش می‌کند و مدیر دیگری پیگیر روشنایی مسیر ورودی خوابگاه یا نظافت بخش‌های مختلف مدرسه است، نشان دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و عزم جدی مجموعه آموزش و پرورش برای آغاز شایسته سال تحصیلی است.

فرماندار رودان، ادامه داد: این همدلی، اتحاد و پشتکار مدیران مدارس نشان می‌دهد که تعلیم و تربیت و آینده فرزندان این شهرستان برای آنان یک اولویت جدی است.

محسنی با قدردانی از تلاش مدیران، معلمان و عوامل اجرایی مدارس، گفت: شوق و ذوق آغاز سال تحصیلی را در چهره معلمان و دانش‌آموزان دیدم و این شور و نشاط، نویدبخش شروعی امیدوار کننده برای سال تحصیلی جدید است.

در این بازدید آخرین وضعیت آماده‌سازی مدارس، رفع نواقص، بهسازی فضاهای آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانش‌آموزان در نخستین روزهای سال تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار و رئیس آموزش و پرورش رودان همچنین بر ضرورت تداوم تلاش‌ها تا آماده‌سازی کامل مدارس و ایجاد محیطی ایمن، بانشاط و شایسته برای دانش‌آموزان تأکید کردند.