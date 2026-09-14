به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، فنلاند به ابتکار فرانسه برای تقویت بازدارندگی هسته‌ای در اروپا پیوست؛ با این حال، رئیس‌جمهور و وزیر دفاع این کشور تأکید کردند که این طرح جایگزین بازدارندگی هسته‌ای ناتو نیست و هلسینکی در زمان صلح اجازه استقرار سلاح‌های هسته‌ای در خاک خود را نخواهد داد.

وزارت دفاع فنلاند روز دوشنبه اعلام کرد این کشور به ابتکار فرانسه درباره ابعاد اروپایی بازدارندگی هسته‌ای پیوسته است. آنتی هاکانن، وزیر دفاع فنلاند گفت این اقدام به تعمیق همکاری‌های دفاعی میان هلسینکی و پاریس و تقویت امنیت اروپا کمک خواهد کرد. فنلاند پس از نروژ، سوئد و دانمارک چهارمین کشور شمال اروپاست که به این ابتکار می‌پیوندد.

هاکانن تأکید کرد این طرح با مفهوم بازدارندگی هسته‌ای ناتو تفاوت دارد و برای کشورهای مشارکت‌کننده تعهداتی مشابه اصل دفاع جمعی ناتو ایجاد نمی‌کند. به گفته او، هر کشور میزان مشارکت خود در این ابتکار را به‌طور مستقل تعیین خواهد کرد و فرانسه نیز از کشورهای دیگر نخواهد خواست در هزینه‌های حفظ توان بازدارندگی هسته‌ای این کشور سهیم شوند.

الکساندر اشتوب، رئیس‌جمهور فنلاند نیز اعلام کرد ابتکار فرانسه جایگزین یا مکمل بازدارندگی هسته‌ای ناتو نیست. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هدف اصلی فنلاند فعالیت در چارچوب ناتو و اتحادیه اروپاست و این کشور قصد ندارد در زمان صلح اجازه استقرار سلاح‌های هسته‌ای در خاک خود را بدهد.

این ابتکار در حالی گسترش می‌یابد که فرانسه تلاش می‌کند ابعاد اروپایی توان بازدارندگی هسته‌ای خود را با مشارکت بیشتر کشورهای اروپایی تقویت کند.