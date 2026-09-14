به گزارش خبرنگار مهر، عادل دریس ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران بنادر شمالی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بنادر شمالی اظهار کرد: بهره‌گیری مناسب از زیرساخت‌ها و امکانات موجود باید در اولویت قرار گیرد و با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و اقتصادی این مناطق را فراهم کرد.

وی تسهیل فرآیندهای عملیاتی را یکی از الزامات رونق فعالیت‌های اقتصادی در بنادر دانست و افزود: فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، به توسعه مبادلات و تقویت جایگاه بنادر شمالی در زنجیره حمل‌ونقل کشور منجر شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین بر ضرورت تداوم برنامه‌های ارتقای توان عملیاتی بنادر تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و توجه به الزامات فعالیت‌های اقتصادی باید به صورت همزمان دنبال شود تا ظرفیت‌های بنادر شمالی بیش از گذشته در اقتصاد و تجارت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در این نشست، ظرفیت‌های عملیاتی بنادر شمالی، راهکارهای توسعه فعالیت‌های بندری و اقتصادی و الزامات افزایش بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راه‌های تقویت نقش این بنادر در شبکه حمل‌ونقل و تجارت کشور به تبادل نظر پرداختند.