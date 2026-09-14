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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

سرپل‌ذهاب برای بارش‌های سنگین در آماده‌باش قرار گرفت

سرپل‌ذهاب برای بارش‌های سنگین در آماده‌باش قرار گرفت

کرمانشاه - فرماندار سرپل‌ذهاب بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بارش‌های سنگین و پیشگیری از آبگرفتگی و خسارت به زیرساخت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر حسن رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان سرپل ذهاب، با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های سنگین، اظهار کرد: باید تمهیدات لازم در سطح شهر و روستاهای شهرستان به‌صورت فوری اندیشیده شود تا از آبگرفتگی، انسداد مسیرها و وارد شدن خسارت به زیرساخت‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: هرس درختان فرسوده و حادثه‌آفرین در سطح شهر باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا در زمان وزش باد و بارندگی شدید، خطری متوجه شهروندان نشود.

فرماندار سرپل‌ذهاب با اشاره به مشکل رهاسازی نخاله‌های ساختمانی در سطح شهر و روستاها، تصریح کرد: جمع‌آوری و ساماندهی نخاله‌ها باید با فوریت انجام شود، چرا که انباشت آنها در زمان بارندگی می‌تواند موجب انسداد کانال‌ها و تشدید آبگرفتگی شود.

رحیمی ادامه داد: تمامی روستاهای شهرستان باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرند تا کانال‌ها و مسیرهای حادثه‌آفرین شناسایی و لایروبی شوند و زمینه وقوع حوادث احتمالی کاهش یابد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران گفت: جمعیت هلال‌احمر باید در آماده‌باش کامل باشد و تمامی دستگاه‌های عضو مدیریت بحران نیز ماشین‌آلات و امکانات خود را در اختیار ستاد مدیریت بحران شهرستان قرار دهند.

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین از فعالیت‌های سازمان مردم‌نهاد یاوران زاگرس در زمان وقوع آتش‌سوزی‌ها قدردانی کرد و افزود: این مجموعه در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم و دستگاه‌های اجرایی حضور داشته و روحیه مسئولیت‌پذیری اعضای آن قابل تقدیر است.

رحیمی با بیان اینکه عمده آتش‌سوزی‌های شهرستان منشأ انسانی دارد، خاطرنشان کرد: حضور گروه‌های مردمی از جمله یاوران زاگرس در چنین شرایطی کمک بزرگی برای مهار حوادث و کاهش خسارت‌ها بوده است.

وی تأکید کرد: همزمان با آغاز بارندگی، ادارات آب، گاز، برق، راهداری و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در سطح شهرستان مستقر و در حالت آماده‌باش باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

فرماندار سرپل‌ذهاب تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از ادوات، ماشین‌آلات و امکانات موجود در اختیار ستاد بحران را ضروری دانست و گفت: این بانک اطلاعاتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مواقع ضروری، امکان تصمیم‌گیری و اقدام سریع‌تر فراهم باشد.

رحیمی با اشاره به لایروبی رودخانه الوند توسط شهرداری سرپل‌ذهاب، این اقدام را مطلوب و قابل تقدیر دانست و افزود: عملیات مشابه باید در دیگر نقاط مستعد خطر نیز با جدیت دنبال شود و تمامی کانال‌های دفع آب‌های سطحی نیز پیش از بارندگی لایروبی شوند تا روان‌آب‌ها به‌درستی هدایت شوند.

وی در پایان با اشاره به دو نقطه سه‌راهی آموزش و پرورش و چهارراه بهزیستی که همواره در فصل بارندگی با آبگرفتگی شدید مواجه می‌شوند، گفت: شهرداری سرپل‌ذهاب باید با برنامه‌ریزی و اقدام فوری، این مشکل را به‌صورت اساسی برطرف کند.

فرماندار سرپل‌ذهاب هدف اصلی ستاد مدیریت بحران را پیشگیری از خسارت و حفظ جان و مال مردم عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید با احساس مسئولیت، هماهنگی و آمادگی کامل برای عبور کم‌خطر از شرایط پیش‌رو تلاش کنند.

کد مطلب 6946919

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