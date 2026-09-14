به گزارش خبرنگار مهر، میر حسن رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان سرپل ذهاب، با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های سنگین، اظهار کرد: باید تمهیدات لازم در سطح شهر و روستاهای شهرستان به‌صورت فوری اندیشیده شود تا از آبگرفتگی، انسداد مسیرها و وارد شدن خسارت به زیرساخت‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: هرس درختان فرسوده و حادثه‌آفرین در سطح شهر باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا در زمان وزش باد و بارندگی شدید، خطری متوجه شهروندان نشود.

فرماندار سرپل‌ذهاب با اشاره به مشکل رهاسازی نخاله‌های ساختمانی در سطح شهر و روستاها، تصریح کرد: جمع‌آوری و ساماندهی نخاله‌ها باید با فوریت انجام شود، چرا که انباشت آنها در زمان بارندگی می‌تواند موجب انسداد کانال‌ها و تشدید آبگرفتگی شود.

رحیمی ادامه داد: تمامی روستاهای شهرستان باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرند تا کانال‌ها و مسیرهای حادثه‌آفرین شناسایی و لایروبی شوند و زمینه وقوع حوادث احتمالی کاهش یابد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران گفت: جمعیت هلال‌احمر باید در آماده‌باش کامل باشد و تمامی دستگاه‌های عضو مدیریت بحران نیز ماشین‌آلات و امکانات خود را در اختیار ستاد مدیریت بحران شهرستان قرار دهند.

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین از فعالیت‌های سازمان مردم‌نهاد یاوران زاگرس در زمان وقوع آتش‌سوزی‌ها قدردانی کرد و افزود: این مجموعه در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم و دستگاه‌های اجرایی حضور داشته و روحیه مسئولیت‌پذیری اعضای آن قابل تقدیر است.

رحیمی با بیان اینکه عمده آتش‌سوزی‌های شهرستان منشأ انسانی دارد، خاطرنشان کرد: حضور گروه‌های مردمی از جمله یاوران زاگرس در چنین شرایطی کمک بزرگی برای مهار حوادث و کاهش خسارت‌ها بوده است.

وی تأکید کرد: همزمان با آغاز بارندگی، ادارات آب، گاز، برق، راهداری و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در سطح شهرستان مستقر و در حالت آماده‌باش باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

فرماندار سرپل‌ذهاب تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از ادوات، ماشین‌آلات و امکانات موجود در اختیار ستاد بحران را ضروری دانست و گفت: این بانک اطلاعاتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مواقع ضروری، امکان تصمیم‌گیری و اقدام سریع‌تر فراهم باشد.

رحیمی با اشاره به لایروبی رودخانه الوند توسط شهرداری سرپل‌ذهاب، این اقدام را مطلوب و قابل تقدیر دانست و افزود: عملیات مشابه باید در دیگر نقاط مستعد خطر نیز با جدیت دنبال شود و تمامی کانال‌های دفع آب‌های سطحی نیز پیش از بارندگی لایروبی شوند تا روان‌آب‌ها به‌درستی هدایت شوند.

وی در پایان با اشاره به دو نقطه سه‌راهی آموزش و پرورش و چهارراه بهزیستی که همواره در فصل بارندگی با آبگرفتگی شدید مواجه می‌شوند، گفت: شهرداری سرپل‌ذهاب باید با برنامه‌ریزی و اقدام فوری، این مشکل را به‌صورت اساسی برطرف کند.

فرماندار سرپل‌ذهاب هدف اصلی ستاد مدیریت بحران را پیشگیری از خسارت و حفظ جان و مال مردم عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید با احساس مسئولیت، هماهنگی و آمادگی کامل برای عبور کم‌خطر از شرایط پیش‌رو تلاش کنند.