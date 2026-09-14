به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، در نشست تخصصی «جوانی جمعیت» که در محل وزارت بهداشت برگزار شد، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سیاست‌های جمعیتی کشور پرداخت.

وزیر بهداشت در این نشست با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در حوزه جمعیت، خاطرنشان کرد: مسئله جمعیت نباید تنها یک بحث حوزه سلامت باشد، بلکه باید به یک رویکرد ملی و کلان در سطح کشور تبدیل شود و در قالب قوانین و مقررات مدون، جایگاه خود را پیدا کند.

وی با اشاره به آمارهای موجود در حوزه باروری و سنین بارداری، بر لزوم دقت در محاسبات و تحلیل دقیق رفتار جمعیتی در گروه‌های مختلف تأکید کرد.

وزیر بهداشت در تحلیل چالش‌های پیش‌رو، بر لزوم همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت، دولت و سایر حوزه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد اهداف جوانی جمعیت، ما نیاز به یک مسیر مستقیم داریم؛ اما در این مسیر با چند چالش یا «پیچ» اصلی روبرو هستیم که باید آنها را مدیریت کرد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت یک موضوع ویژه اظهار داشت: مهم‌ترین و حیاتی‌ترین این چالش‌ها، مسئله ازدواج است. ما باید توجه بسیار جدی‌تری به موضوع ازدواج داشته باشیم؛ چرا که ریشه‌ بسیاری از چالش‌های جمعیتی در همین بخش نهفته است. در واقع، تمرکز بر تسهیل ازدواج، کلیدی‌ترین راهکار برای پیشبرد سیاست‌های جوانی جمعیت خواهد بود.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: برای عبور از این چالش‌ها، باید برنامه‌های اقتصادی و حمایتی به‌گونه‌ای جمع‌بندی شوند که مستقیماً به رفع موانع ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده کمک کند.