قابی از میناب در قاب سومین جشنواره عکس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در میان آثار راهیافته به سومین جشنواره عکس تهران، نام یک عکاس از میناب به چشم میخورد؛ علیرضا سالاری با اثر «تصویر هوایی تشییع و تدفین شهدای مدرسه شجره طیبه» در بخش تکعکس این رویداد ملی حضور خواهد داشت.
این انتخاب در حالی رقم خورده است که سومین جشنواره عکس تهران امسال با استقبال گسترده عکاسان سراسر کشور همراه بوده و در مجموع ۳۳۱۰ اثر به دبیرخانه آن ارسال شده است؛ از این میان ۱۹۸۷ اثر در بخش تکعکس و ۱۳۲۳ عکس در قالب ۲۲۶ مجموعهعکس مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. در نهایت آثار ۶۸ عکاس در دو بخش تکعکس و مجموعهعکس برای حضور در جشنواره انتخاب شدهاند. داوری این دوره را ساعد نیکذات، فاطمه بهبودی و مسعود اشتری بر عهده داشتهاند.
در این میان، حضور اثر سالاری از میناب تنها یک انتخاب جشنوارهای نیست؛ بلکه بخشی از روایت تصویری گستردهای است که عکاسان هرمزگان از فاجعه مدرسه شجره طیبه ثبت کردهاند. تصاویر علیرضا سالاری از نخستین روزهای این حادثه، در کنار ثبت لحظات تلخ و ماندگار آن، به اسنادی تصویری از سوگ مردم میناب تبدیل شدهاند.
یکی از این قابها، تصویری هوایی از آمادهسازی قبور شهدای دانشآموز پیش از مراسم تشییع است؛ تصویری که به گفته مسئولان حوزه هنری هرمزگان، در فضای رسانهای جهان نیز بازتاب داشته است.
حضور آثار سالاری در عرصه بینالمللی نیز به همین روایت محدود نمانده است. در خردادماه امسال، ۵۰ قطعه عکس از ۹ عکاس ایرانی در نمایشگاه «از غدیر تا میناب؛ روایت عدالت و شهادت» در دارالسلام تانزانیا به نمایش درآمد که آثار علیرضا سالاری نیز در میان این مجموعه قرار داشت. این نمایشگاه با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دارالسلام برگزار شد و تصاویر ثبتشده از فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب را در معرض دید مخاطبان خارج از ایران قرار داد.
برای علیرضا سالاری، اما این حضور تازهترین ایستگاه در مسیر روایت تصویری میناب است؛ مسیری که از ثبت لحظههای عینی یک حادثه آغاز شده و اکنون به حضور در یکی از مهمترین رویدادهای عکاسی کشور رسیده است.
جشنواره عکس تهران از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده و در سه دوره، به بستری برای شناسایی و معرفی نگاههای تازه در عکاسی معاصر ایران تبدیل شده است. نخستین دوره این جشنواره از میان ۶۷۲۲ اثر ارسالی، ۴۲ تکعکس و ۹ مجموعهعکس را انتخاب کرد و دومین دوره نیز در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.
سومین دوره این رویداد با دریافت بیش از سه هزار اثر، بار دیگر گستره حضور عکاسان سراسر کشور را به نمایش گذاشته است.
سومین جشنواره عکس تهران همزمان با چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و اثر علیرضا سالاری با عنوان «تصویر هوایی تشییع و تدفین شهدای مدرسه شجره طیبه» در بخش تکعکس این جشنواره به نمایش درمیآید.
این انتخاب، بار دیگر نشان میدهد که روایت یک عکاس محلی، اگر از دل یک تجربه واقعی و با نگاهی دقیق به سوژه شکل بگیرد، میتواند از مرزهای جغرافیایی خود عبور کند و در قاب رویدادهای ملی و حتی نمایشگاههای خارج از کشور دیده شود؛ روایتی که این بار از میناب آغاز شده و راه خود را تا قاب سومین جشنواره عکس تهران باز کرده است.
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