فراخوان همایش تحول نظام آموزش عالی در مواجهه با پیامدهای جنگ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «همایش ملی تحول نظام آموزش عالی در مواجهه با پیامدهای جنگ» با مشارکت استادان، دانشجویان، مدیران دانشگاه، سیاستگذاران نظام آموزش عالی، مراکز علمی ـ نظامی، پژوهشگران، نخبگان و کارکنان برگزار می‌شود.

در این همایش تأکید شده است که جنگ صرفاً یک رخداد نظامی نیست، بلکه می‌تواند ساختارها، کارکردها و مأموریت‌های نهادهای علمی و آموزشی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس این گزارش، نظام آموزش عالی در مواجهه با پیامدهای جنگ با مجموعه‌ای از چالش‌ها و مسائل نوپدید و در عین حال ظرفیت‌ها و تجربه‌های جدید مواجه است. از این رو، بازاندیشی در نقش و کارکرد دانشگاه و بازنگری و ارتقای نظام آموزش عالی در حوزه‌های دروس معارف اسلامی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، حکمرانی و مدیریت، ضرورتی راهبردی است.

این همایش با هدف تبیین آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی سوم بر نظام آموزش عالی و ارائه چارچوب راهبردها و پیشنهادهای سیاستی برای بازآرایی نظام آموزش عالی برگزار می‌شود.

اهداف همایش

هدف اصلی همایش، تبیین آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی سوم بر نظام آموزش عالی و ارائه چارچوب‌ها، راهبردها و پیشنهادهای سیاستی برای بازآرایی آن در ابعاد دروس معارف اسلامی، فرهنگی ـ اجتماعی، حکمرانی و مدیریت و دروس معارف اسلامی اعلام شده است.

همچنین ارائه الگوهای نوآورانه برای بهبود آموزش، پژوهش، ارزشیابی، برنامه‌های درسی و زیرساخت‌های فناورانه متناسب با شرایط بحران از دیگر اهداف این همایش است.

اهداف اختصاصی همایش

شناسایی و تحلیل مهم‌ترین چالش‌ها، آسیب‌ها، مسائل نوپدید و نیز ظرفیت‌ها و دستاوردهای نظام آموزش عالی در مواجهه با جنگ تحمیلی سوم، از اهداف اختصاصی این همایش است.

تبیین الزامات بازنگری و ارتقای نظام آموزش عالی در سطوح سیاستگذاری، ساختار، فرایند و کارکرد با رویکردی سیستمی و چندبعدی، استخراج راهکارهای عملی برای تقویت تاب‌آوری، تداوم کارکرد، بهره‌وری و اثربخشی آموزش عالی در شرایط جنگ، بحران و پساجنگ و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بازنگری و بهبود نظام حکمرانی، مدیریت، تأمین مالی و تخصیص منابع در آموزش عالی نیز در این بخش قرار دارد.

بازاندیشی در نقش دانشگاه در تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی، سلامت روان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آگاهی عمومی در شرایط جنگ و بحران و همچنین بررسی الزامات بازنگری و ارتقای دروس معارف اسلامی از حیث محتوا، روش تدریس، ساختار، کارکرد و اثربخشی از دیگر اهداف اختصاصی همایش است.

ایجاد بستر گفت‌وگو، هم‌افزایی و شبکه‌سازی میان سیاستگذاران، مدیران، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای تدوین نقشه راه تحول و ارتقای آموزش عالی و بازخوانی و بهره‌گیری از تجربه‌ها، ظرفیت‌ها و الگوهای موفق آموزش عالی در مواجهه با بحران‌ها، به‌منظور رفع کاستی‌ها و تقویت بایسته‌ها نیز از دیگر اهداف اعلام شده است.

محورهای چهارگانه همایش

این همایش در چهار محور «دروس معارف اسلامی»، «فرهنگی ـ اجتماعی»، «حکمرانی و مدیریت» و «آموزشی ـ پژوهشی» برگزار می‌شود.

محور نخست؛ دروس معارف اسلامی

محور نخست به بازنگری و ارتقای دروس معارف اسلامی در نظام آموزش عالی با توجه به آثار، پیامدها و درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی سوم اختصاص دارد.

بازنگری متن، محتوا و سرفصل‌های دروس معارف اسلامی با رویکرد مسئله‌محور و نیازمحور با توجه به پیامدهای جنگ، بازطراحی شایستگی‌ها، نقش‌ها و توانمندی‌های علمی، تربیتی و ارتباطی استادان معارف اسلامی با توجه به پیامدهای جنگ و نوآوری در الگوهای تدریس، یادگیری و ارزشیابی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی از جمله موضوعات این محور است.

همچنین بازتعریف ساختار، مدیریت و سازوکارهای راهبری دروس معارف اسلامی از سطح گروه تا ستاد با توجه به پیامدهای جنگ و سنجش اثربخشی دروس معارف اسلامی در ابعاد هویتی، سبک زندگی و تاب‌آوری و انسجام اجتماعی دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است.

محور دوم؛ فرهنگی ـ اجتماعی

محور دوم به بازنگری و ارتقای نظام آموزش عالی در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی با توجه به آثار، پیامدها و درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی سوم اختصاص دارد.

بازطراحی سازوکارها، مقررات و کارکردهای تربیتی دانشگاه با تأکید بر الگوی دانشگاه اسلامی، تقویت هویت ملی ـ انقلابی و بررسی نقش دانشگاه در مواجهه با جنگ شناختی، تهدیدات نرم و ارتقای آگاهی سیاسی ـ اجتماعی از جمله موضوعات این محور است.

بازاندیشی در سبک زندگی دانشگاهی، روابط اجتماعی و پویایی‌های خانواده در جامعه دانشگاهی، ارتقای سلامت روان، حمایت روانی ـ اجتماعی و تاب‌آوری فردی و جمعی در جامعه دانشگاهی و بازسازی سرمایه اجتماعی، اعتماد، مشارکت، تعلق نهادی و مسئولیت‌پذیری در دانشگاه نیز در این محور بررسی می‌شود.

محور سوم؛ حکمرانی و مدیریت

محور سوم به بازنگری و ارتقای نظام آموزش عالی در حوزه حکمرانی و مدیریت با توجه به آثار، پیامدها و درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی سوم اختصاص دارد.

بازنگری نظام حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی با تأکید بر تاب‌آوری نهادی و چابکی ساختاری، بازنگری نظام پذیرش، سنجش، هدایت و حمایت از دانشجویان و بازاندیشی در نظام مدیریت سرمایه انسانی، جذب، نگهداشت و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان از جمله موضوعات این محور است.

همچنین بهینه‌سازی تأمین، تخصیص و مدیریت منابع با رویکرد بهره‌وری، پایداری و تاب‌آوری و عدالت در دسترسی به زیرساخت‌ها، امکانات و خدمات آموزشی، پژوهشی و فناورانه با توجه به پیامدهای جنگ مورد توجه قرار دارد.

محور چهارم؛ آموزشی ـ پژوهشی

محور چهارم به بازنگری و ارتقای نظام آموزش عالی در حوزه آموزشی ـ پژوهشی با توجه به آثار، پیامدها و درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی سوم اختصاص دارد.

بازنگری برنامه‌های درسی و سرفصل‌ها با تأکید بر مسئله‌محوری، مهارت‌محوری، انعطاف‌پذیری و پاسخ به شرایط بحران، نوآوری در الگوهای آموزش، یادگیری، ارزشیابی و توانمندسازی استادان برای تداوم آموزش در شرایط بحران و توسعه آموزش‌های فناورانه، مجازی، ترکیبی و زیرساخت‌های یادگیری دیجیتال از موضوعات این محور است.

همچنین بازطراحی نظام پژوهش و اولویت‌گذاری علمی با تأکید بر نیازهای جنگ، بازسازی، تاب‌آوری و پیشرفت ملی و جهت‌دهی طرح‌های پژوهشی، رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها، تقویت آموزش‌های مهارتی، اشتغال‌پذیر و کارآفرینانه متناسب با نیازهای جامعه، صنعت و حکمرانی در راستای بازسازی، تاب‌آوری و رفع آسیب‌های ناشی از جنگ و پساجنگ مورد توجه قرار گرفته است.

ارزیابی اثربخشی، پیامدپژوهی و سنجش کیفیت نظام آموزشی ـ پژوهشی با رویکرد پاسخگویی به نیازهای جنگ و پساجنگ و نقش دانشگاه در توسعه همکاری‌های علمی، فناوری و فرهنگی با کشورهای منطقه و همسایگان در شرایط بحران و بازسازی نیز از دیگر موضوعات این محور است.

چگونگی شرکت در همایش

شرکت‌کنندگان می‌توانند در قالب مقاله علمی یا گزارش سیاستی ـ راهبردی در این همایش مشارکت کنند.

در بخش مقاله علمی، ارائه مقاله علمی در یکی از محورهای چهارگانه همایش پیش‌بینی شده است.

در بخش گزارش سیاستی ـ راهبردی نیز ارائه گزارش سیاستی در یکی از محورهای چهارگانه همایش با هدف ارائه راهکارها و پیشنهادهای قابل استفاده برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حوزه آموزش عالی امکان‌پذیر است.

مخاطبان همایش

استادان، پژوهشگران، دانشجویان، کارکنان، نخبگان، مدیران دانشگاه و سیاستگذاران نظام آموزش عالی از مخاطبان این همایش هستند.

مهلت ارسال آثار

مهلت ارسال فرم الف گزارش‌های سیاستی تا ۱۵ مهرماه و ارسال نسخه نهایی پس از تأیید فرم الف تا ۱۵ دی‌ماه اعلام شده است.

همچنین مهلت ارسال اصل مقالات ۳۰ آبان‌ماه است.

امتیاز و جوایز برگزیدگان

انتشار مقالات برگزیده در نشریات علمی ـ پژوهشی، ارائه گزارش‌های برتر به مراکز راهبردی و تصمیم‌گیر آموزش عالی، ارائه گواهی شرکت در همایش و اهدای هدایای نفیس از جمله امتیازات و جوایز برگزیدگان اعلام شده است.

ظرفیت همکاری دستگاه‌های همکار

از مراکز علمی ـ پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود در اعلام فراخوان و اطلاع‌رسانی در مراکز مرتبط، برگزاری نشست‌های علمی و کرسی‌های ترویجی مرتبط با محورهای همایش، سفارش مقالات مرتبط با محورهای همایش، اختصاص مجلات پژوهشی برای چاپ مقالات برتر، تدوین و ارسال نشست‌ها و مصاحبه‌ها برای دبیرخانه همایش و درج نشان همایش در پوسترهای نشست‌ها و برنامه‌ها همکاری کنند.

برای ارسال مقاله، گزارش سیاستی ـ راهبردی و پیگیری فرآیند مشارکت، باید به سامانه همایش مراجعه شود.