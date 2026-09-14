علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان کرمانشاه طی روزهای آینده، اظهار کرد: هوای استان تا روز پنجشنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد در بیشتر نقاط استان طی این مدت ملایم خواهد بود و شرایط جوی در مجموع تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: روز جمعه موجی کوتاه از جو منطقه عبور می‌کند که موجب تشدید نسبی وزش باد، به‌ویژه در نیمه غربی استان خواهد شد.

زورآوند ادامه داد: تشدید وزش باد ناشی از عبور این موج می‌تواند از اواخر وقت جمعه تا اواسط روز شنبه، شرایط را برای نفوذ غبار نسبتاً رقیق به جو نواحی مرزی استان فراهم کند.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط تا روز پنجشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، متوسط دمای هوا در روز جمعه به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت.