۳۱ شهریور آخرین فرصت اشخاص حقوقی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدطاها علوی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی در سال جاری اظهار کرد: مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی پایان تیرماه تعیین شده است؛ با این حال، امسال در راستای تکریم مؤدیان، با توجه به شرایط حاکم بر کشور و پس از پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی و تصویب مراجع ذی‌صلاح، این مهلت تا پایان شهریورماه تمدید شد.

وی افزود: بر اساس مجوز اخذشده از مراجع ذی‌صلاح، اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه می‌توانند نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود شامل ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه این مهلت قطعی است، از مؤدیان مالیاتی استان خواست، انجام تکالیف خود را به روزها و ساعات پایانی مهلت قانونی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات جلوگیری شود.