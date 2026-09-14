به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وضعیت حوادث رانندگی در قم اظهار داشت: در ۶ ماه نخست امسال ۱۱ هزار و ۸۹۸ مورد تصادف در سطح شهر و جاده‌های استان ثبت شده که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۳۹۹ مورد مربوط به محدوده شهری بوده است.



وی افزود: از مجموع تصادفات شهری ثبت‌شده، ۶ هزار و ۷۲۶ مورد با حضور موتورسیکلت‌ها رخ داده که این میزان حدود ۶۵ درصد کل تصادفات شهری را شامل می‌شود.



معاون اورژانس قم ادامه داد: بررسی آمار حوادث نشان می‌دهد میانگین سنی مجروحان و جان‌باختگان تصادفات حدود ۲۹ سال بوده و در این مدت، ۱۶ نفر از مصدومان حوادث موتورسیکلت در محل حادثه جان خود را از دست داده‌اند.



فراهانی خاطرنشان کرد: بر اساس این آمار، به طور میانگین روزانه حدود ۳۷ تصادف موتورسیکلت در قم رخ داده است و این میزان از حوادث نشان می‌دهد موضوع ایمنی موتورسواران و کاهش سوانح مرتبط با موتورسیکلت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



ناوگان فرسوده، چالش جدی اورژانس قم است



وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود اورژانس قم گفت: این مجموعه با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، حدود ۴۲ پایگاه در سطح شهر و جاده‌ها دارد و نزدیک به ۴۰۰ نیروی عملیاتی و ستادی در این مجموعه فعالیت می‌کنند.



معاون اورژانس قم افزود: ناوگان آمبولانسی اورژانس شامل حدود ۷۵ دستگاه فعال است که حدود ۳۲ یا ۳۳ دستگاه از این ناوگان فرسوده و مستهلک شده و این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز اورژانس قم به شمار می‌رود.



فراهانی بیان کرد: فرسودگی آمبولانس‌ها در برخی مواقع مشکلات جدی ایجاد می‌کند و حتی مواردی پیش آمده که آمبولانس در زمان انتقال مصدوم دچار نقص فنی و خاموشی شده است و همین مسئله ضرورت نوسازی ناوگان را بیش از گذشته آشکار می‌کند.



وی با اشاره به شرایط خاص قم در مناسبت‌های مختلف اظهار داشت: قم در طول سال میزبان مناسبت‌های متعدد و جمعیت قابل توجهی است و افزایش حجم تردد و شکل‌گیری ترافیک سنگین در این ایام، زمان دسترسی نیروهای امدادی به بیماران و مصدومان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



فراهانی ادامه داد: راه‌اندازی اورژانس موتوری نیز در همین راستا مورد توجه قرار گرفته و بخشی از مشکلات ناشی از ترافیک با استفاده از این ظرفیت کاهش یافته است.



معاون اورژانس قم با اشاره به استقرار بالگرد تخصصی اورژانس در قم گفت: بالگرد اورژانس حدود یک ماه قبل در اختیار این مجموعه قرار گرفته و قم از جمله معدود استان‌هایی است که از بالگرد تخصصی مدیکوپتر برای ارائه خدمات پزشکی استفاده می‌کند.



وی افزود: بالگرد پیشین که سال‌ها در قم مورد استفاده قرار می‌گرفت متعلق به نیروی انتظامی بود و این مجموعه در طول سال‌های گذشته در ارائه خدمات هوایی به اورژانس همکاری داشت اما بالگرد جدید به صورت اختصاصی برای خدمات پزشکی در نظر گرفته شده است.



فراهانی تصریح کرد: بالگرد تخصصی اورژانس محدودیت‌های بالگرد قبلی را ندارد و امکان استفاده از آن برای ارائه خدمات پزشکی و انتقال بیماران و مصدومان فراهم شده است و هزینه استفاده از این ظرفیت نیز قابل توجه است.



وی خاطرنشان کرد: اختصاص چنین ظرفیتی برای قم نشان‌دهنده توجه به موضوع خدمت‌رسانی به بیماران و مصدومان و ضرورت ارتقای امکانات فوریت‌های پزشکی در این استان است.



۲۰ آمبولانس جدید در گمرک سلفچگان منتظر ترخیص است



معاون اورژانس قم با اشاره به روند تأمین آمبولانس‌های جدید گفت: ۲۰ دستگاه آمبولانس با مشارکت خیرین و در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان دانشگاه، اورژانس کشور، وزارت بهداشت و استانداری تأمین شده و این آمبولانس‌ها از بهترین نمونه‌های موجود خریداری و وارد کشور شده‌اند.



فراهانی افزود: این آمبولانس‌ها اکنون در گمرک سلفچگان قرار دارند و بخشی از هزینه مربوط به آنها پرداخت شده است اما برای آغاز فرآیند تغییر کاربری و تکمیل مراحل مربوط به ورود آنها به چرخه خدمت، حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.



وی ادامه داد: با پرداخت این مبلغ به شرکت مربوطه، فرآیند تغییر کاربری آغاز خواهد شد و امکان بهره‌برداری از این ۲۰ دستگاه آمبولانس و تقویت ناوگان امدادی قم در مدت کوتاه‌تری فراهم می‌شود.



معاون اورژانس قم با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان گفت: در شرایطی که فرسودگی بخشی از آمبولانس‌های موجود مشکلاتی را برای ارائه خدمات ایجاد کرده است، ورود این ۲۰ دستگاه می‌تواند بخشی از نیازهای اورژانس قم را پاسخ دهد.



زمان طلایی، نتیجه کار تیمی امدادی است



فراهانی با اشاره به سالروز تأسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اظهار داشت: ۲۶ شهریور به عنوان پنجاه‌ویکمین سالگرد تأسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و اورژانس ۱۱۵ در تقویم مناسبت‌های کشور ثبت شده و این مناسبت فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی است.



وی افزود: خدمات اورژانس در قالب یک کار تیمی ارائه می‌شود و هرچه این تیم منسجم‌تر و کامل‌تر باشد، امکان استفاده بهتر از زمان طلایی برای رسیدن بر بالین بیمار و نجات جان او افزایش پیدا می‌کند.



معاون اورژانس قم خاطرنشان کرد: در این فرآیند، مجموعه‌هایی همچون آتش‌نشانی، پلیس، اورژانس و دیگر دستگاه‌های مرتبط در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و همکاری میان این مجموعه‌ها نقش مهمی در سرعت و کیفیت امدادرسانی دارد.



فراهانی در پایان از همراهی شورای اسلامی شهر قم و مجموعه مدیریت شهری با اورژانس قدردانی کرد و گفت: همکاری و حمایت دستگاه‌های شهری در حوزه فوریت‌های پزشکی و تقدیر از تلاش نیروهای امدادی نشان‌دهنده نزدیکی و قرابت کاری میان مجموعه اورژانس و مدیریت شهری است.