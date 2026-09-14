زندی: ۹۵ هزار مترمربع از اراضی ملی کردستان رفع تصرف شد

زانیار زندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشتهای مستمر یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، ۴۸ مورد تصرف اراضی ملی به مساحت ۹۵ هزار و ۶۰۸ مترمربع شناسایی و رفع تصرف شد.
وی ارزش این اراضی را بیش از ۵ هزار و ۲۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: متصرفان با اقداماتی از جمله دیوارکشی، فنسکشی و احداث بنا، اراضی دولتی را در تصرف خود قرار داده بودند که پس از پیگیریهای قانونی و صدور آرای قضایی، خلع ید انجام و اراضی به راه و شهرسازی بازگردانده شد.
زندی با اشاره به اینکه ۴۵ فقره از مجموع تصرفات مربوط به سنندج بوده است، گفت: صیانت از اراضی ملی و دولتی و مقابله با زمینخواری بهصورت مستمر در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد.
وی مشارکت مردم را در شناسایی تصرفات مؤثر دانست و از شهروندان خواست موارد مشکوک به زمینخواری و تعرض به اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت راه و شهرسازی کردستان گزارش کنند.
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