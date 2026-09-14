به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی و سالیانه هیات ووشو استان قم با اشاره به سرعت تحولات و ضرورت پویایی روزافزون ساختار مدیریتی ورزش استان اظهار کرد: خانواده بزرگ ورزش قم فرصتی برای تأمل و سکون ندارد و دستیابی به قله‌های پیشرفت مستلزم حرکت پرشتاب و هم‌راستاسازی تمام ظرفیت‌ها است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در تبیین ابعاد مأموریت‌های این اداره‌کل تصریح کرد: تحقق چشم‌اندازها و مأموریت‌های سازمانی هم در عرصه ورزش قهرمانی و ارتقای سکوهای افتخار و هم در حوزه وظایف حاکمیتی، نیازمند اتخاذ برنامه‌ریزی‌های دقیق و کاربردی در کنار روحیه همدلی و وفاق جمعی است.

وی استفاده از رویکردهای علمی را یک اصل محوری قلمداد کرد و افزود: بهره‌گیری شایسته از نیروهای علمی، مجرب و کارآزموده می‌تواند زمینه‌ساز جهش کیفی و تسریع در دستیابی به اهداف کلان ترسیم‌شده برای ورزش استان باشد.

حفظ سرمایه‌های انسانی رمز ارتقای ورزش استان است

سلطانی با اشاره به اقتضائات ذاتی میدان‌های ورزشی و رقابت‌های مدیریتی در مجامع انتخاباتی یادآور شد: بستر ورزش و فرایند مجامع همواره با فراز و فرودها، رقابت‌ها و برد و باخت‌های طبیعی همراه بوده است و این چرخه امری اجتناب‌ناپذیر در فعالیت‌های جمعی به شمار می‌رود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ابراز کرد: آنچه در این میان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، حفظ سرمایه‌های ارزشمند انسانی و استفاده همه‌جانبه از توانمندی‌های تمامی دلسوزان و رقبای شایسته برای اعتلای این حوزه وزین است.

وی با تأکید بر لزوم تداوم بی‌وقفه اقدامات و برنامه‌ها گفت: با توکل به پروردگار متعال و تلاش مضاعف، قطار توسعه ورزش قم باید بدون کوچک‌ترین وقفه مسیر رشد را طی کند تا زمینه برای ارتقای شاخص‌ها و تبلور نام و افتخارآفرینی ورزشکاران استان در رویدادهای ملی و میادین فراملی بیش از پیش مهیا گردد.