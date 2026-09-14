فراخوان چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با موضوع «کشف ایران» منتشر شد؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی محور این جشنواره قرار گرفته و قرار است در یک برنامه سهساله، زمینهای برای کشف و معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و طراحی ایران فراهم کند. چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با هدف شناسایی استعدادهای توانمند و فراهمکردن زمینه رشد و توسعه فعالیت حرفهای آنها برگزار میشود و در بخشهای مختلف خود، علاوه بر توجه به ایده و خلاقیت، بر قابلیت تبدیل ایده به اثر و محصول، ارتباط با فرآیند تولید و ایجاد مسیر شتابدهی و تجاریسازی تأکید دارد.
«کشف ایران» در این دوره نیز مبنای شکلگیری آثار و ایدههای شرکتکنندگان است و طراحان میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقلیمی، هنری و زیباشناختی ایران، روایت خود را از این موضوع ارائه کنند. استمرار این موضوع در یک دوره سهساله، با هدف شکلگیری یک مسیر پیوسته و امکان رسیدن به نتایج ملموستر در حوزه طراحی و تولید دنبال میشود.
در این دوره، بخشهای مختلفی از جمله «مسابقه طراحی لباس، مسابقه طراحی لباس مدارس دخترانه و پسرانه، طراحی پارچه، نمایش ایدههای مفهومی و بخش سبک حجاب» پیشبینی شده و «با توجه به میزبانی اصفهان، بخش ویژهای نیز به آثاری اختصاص دارد که با تمرکز بر فرهنگ، معماری، صنایع دستی، پوشش و زیست معاصر این استان» شکل گرفته است.
«مسابقه عکاسی مد و روایت سبک پوشش در ایران» نیز به صورت مستقل برگزار میشود و شرکتکنندگان در این بخش میتوانند موضوع «کشف ایران» را در قالب روایت تصویری دنبال کنند.
بر اساس فراخوان، «در بخشهای مختلف پس از مرحله نخست انتخاب، افراد و گروههای برگزیده در کارگاههای تخصصی شرکت کرده و سپس آثار خود را برای مرحله نهایی آماده میکنند». برگزیدگان برخی بخشها نیز علاوه بر دریافت جوایز، امکان ورود به دورههای شتابدهی و تجاریسازی و بهرهمندی از حمایتهای پیشبینیشده برای رساندن ایده به تولید را خواهند داشت.
در ادوار گذشته جشنواره مد و لباس فجر نیز استعدادهایی شناسایی و معرفی شدهاند که برخی از آنها امروز در شمار فعالان و مدیران ویژندهای برتر حوزه مد و لباس کشور قرار دارند. استمرار این مسیر، یکی از ظرفیتهای مهم جشنواره برای پیوند دادن استعدادهای جوان با فضای حرفهای این حوزه است و انتظار میرود در چهاردهمین دوره نیز شاهد حضور و معرفی طراحان و گروههایی توانمند باشیم که بتوانند در آینده نقش مؤثری در صنعت مد و لباس کشور ایفا کنند.
چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر به دبیری دکتر محسن گرجی و با میزبانی اصفهان دی ماه 1405 برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای اطلاع از جزئیات بخشهای مختلف، شرایط شرکت و نحوه ارسال آثار میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی کارگروه سامانهی مد و لباس کشور به نشانی iranmode.farhang.gov.ir مراجعه کنند.
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