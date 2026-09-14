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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

سارق حرفه‌ای در قم یک ماه پس از آزادی از زندان دوباره بازداشت شد

سارق حرفه‌ای در قم یک ماه پس از آزادی از زندان دوباره بازداشت شد

قم- رئیس پلیس آگاهی استان قم از شناسایی و بازداشت سارقی خبر داد که حدود یک ماه پس از آزادی از زندان، با باز کردن درهای شیشه‌ای سکوریت چندین مغازه در سطح شهر را مورد سرقت قرار داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از فروشگاه‌های سطح شهر به شیوه‌ای حرفه‌ای و از طریق باز کردن درهای شیشه‌ای سکوریت، پلیس آگاهی استان با تشکیل واحدهای ویژه و انجام بررسی‌های دقیق، شناسایی متهم را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: پس از بررسی‌های فنی و میدانی، سارق از میان افراد سابقه‌دار شناسایی شد و استعلام‌های انجام‌شده نشان داد وی حدود یک ماه پس از آزادی از زندان، بار دیگر فعالیت‌های مجرمانه خود را آغاز کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: پس از اخذ دستور قضائی، مأموران موفق به بازداشت متهم و کشف اموال مسروقه شدند.

عباسعلی‌پور خاطرنشان کرد: متهم پس از صدور قرار قانونی مناسب به زندان بازگردانده شده و تلاش مأموران برای شناسایی سایر همدستان و شکات احتمالی این پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6946957

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