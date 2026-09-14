به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلیپور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از فروشگاههای سطح شهر به شیوهای حرفهای و از طریق باز کردن درهای شیشهای سکوریت، پلیس آگاهی استان با تشکیل واحدهای ویژه و انجام بررسیهای دقیق، شناسایی متهم را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: پس از بررسیهای فنی و میدانی، سارق از میان افراد سابقهدار شناسایی شد و استعلامهای انجامشده نشان داد وی حدود یک ماه پس از آزادی از زندان، بار دیگر فعالیتهای مجرمانه خود را آغاز کرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: پس از اخذ دستور قضائی، مأموران موفق به بازداشت متهم و کشف اموال مسروقه شدند.
عباسعلیپور خاطرنشان کرد: متهم پس از صدور قرار قانونی مناسب به زندان بازگردانده شده و تلاش مأموران برای شناسایی سایر همدستان و شکات احتمالی این پرونده ادامه دارد.
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