کشف چهار شاهین‌ بحری کمیاب قاچاق در دیواندره

فرزاد زندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار قطعه شاهین بحری از پرندگان کمیاب و در معرض خطر، در جریان اقدامات نیروهای انتظامی شهرستان دیواندره از قاچاقچیان حیات وحش کشف و ضبط شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد سودجویان برای جلوگیری از فرار پرندگان هنگام انتقال، با روش‌هایی غیرانسانی بال و پر و ناحیه دم آن‌ها را محکم بسته و حتی پلک‌های پرندگان را بخیه زده بودند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: این پرندگان پس از کشف، تحت معاینه کارشناسان و دامپزشکان قرار گرفته‌اند و در صورت اطمینان از سلامت، توانایی پرواز و شکار، در زیستگاه طبیعی رهاسازی خواهند شد.

زندی با بیان اینکه متخلفان این پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، تأکید کرد: قاچاق پرندگان شکاری از تهدیدهای جدی برای تنوع زیستی و تعادل زنجیره غذایی است و حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش و مقابله با سودجویان با جدیت دنبال می‌شود.