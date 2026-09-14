به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر دوشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خاتم‌الانبیا(ص) اظهار کرد: تفقه در دین محدود به احکام فردی نیست، بلکه باید ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی، امنیتی و زیست‌محیطی را نیز دربرگیرد.

وی افزود: گروهی باید در دین تفقه کنند و پس از بازگشت، جامعه خود را انذار و نسبت به خطرات و انحرافات هشدار دهند تا مردم از مسیرهای نادرست پرهیز کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: انذار و هشدار، مقدمه هدایت است؛ باید ابتدا جامعه را نسبت به مسیرهای انحراف و عوامل سقوط آگاه کرد و سپس راه صحیح و هدایت را تبیین کرد.

وی ادامه داد: صرف آگاهی از مسائل دینی کافی نیست؛ بلکه انسان باید بر رفتار و اعضای خود مراقبت داشته باشد و زمینه‌های انحراف را در فرد و جامعه برطرف کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به خطر دلبستگی به جاه و مال تاکید کرد: حتی برخورداری از علم و جایگاه اجتماعی، بدون مراقبت از تعلقات دنیوی می‌تواند زمینه‌ساز سقوط انسان شود؛ چنان‌که ماجرای سه متخلف از جنگ تبوک، نمونه‌ای تاریخی از پیامد این دلبستگی‌هاست.

وی با اشاره به ماجرای متخلفان جنگ تبوک و مسجد ضرار افزود: تخلف از فرمان الهی و دلبستگی‌های دنیوی می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد و اقدامات مبتنی بر تفرقه و نفاق نیز به صراحت در قرآن کریم محکوم شده است.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: آموزه‌های سوره توبه برای جامعه اسلامی امروز نیز راهگشاست و حوزه‌های علمیه باید با تفقه در دین، جامعه را نسبت به انحرافات، تحریفات و تهدیدهای پیش‌رو آگاه و هدایت کنند.

وی گفت: حوزه‌های علمیه با وجود محدودیت‌های مالی و امکاناتی، همواره مسیر علم و تربیت دینی را دنبال کرده‌اند و امروز نیز باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، زمینه رشد علمی و معنوی طلاب و تحقق رسالت حوزه در تفقه، تربیت نیروهای عالم و بصیر و هدایت و انذار جامعه را فراهم کرد.