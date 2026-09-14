ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات و شرایط معیشتی جامعه هنری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا هراسانی ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه دوره ملی توانمندسازی انجمنهای هنری و ادبی با گرامیداشت یاد و خاطره دو هزار و ۵۳۷ شهید هنرمند ایران اسلامی و تکریم نام شهید پوریا شهبازی به عنوان شهید شاخص بسیج هنرمندان در قم اظهار کرد: این شهید والامقام با خلوص نیت و ذوق هنری بینظیر خویش، اسوهای تابناک و مایه مباهات اهالی هنر است و انتخاب ایشان به عنوان شهید شاخص نشاندهنده منزلت رفیع این شهید در چشم جامعه هنری کشور محسوب میشود.
وی در تبیین ابعاد و سازوکار برگزاری این رویداد آموزشی تصریح کرد: این دوره کشوری به مدت دو روز و با بهرهگیری از دانش اساتید نامآشنا و شاخص ملی در قالب ۳ سرفصل آموزشی عمومی و ۱۴ کارگاه تخصصی برای نمایندگان ۳۲ استان طراحی و اجرا شد.
جانشین سازمان بسیج هنرمندان کشور معنویتافزایی را در کنار مهارتآموزی جزو اهداف بنیادین این رویداد خواند و افزود: غایت اصلی از برپایی این برنامه، تقویت بنیه دانشی و تخصصی هنرمندان متعهد همگام با ایجاد بستری سرشار از فیوضات معنوی و زیارتی در شهر مقدس قم بوده است تا شرکتکنندگان از انوار برکات حرم بانوی کرامت توشه برگیرند.
این مقام مسئول با تأکید بر اشراف مجموعه بر دغدغههای اقتصادی اهالی فرهنگ و ادب خاطرنشان کرد: ما واقف به فراز و نشیبهای معیشتی و سختیهای پیشروی هنرمندان هستیم و ضمن سپاس از متانت و صبوری این قشر فرهیخته، انتظار داریم دستگاههای ذیربط اجرایی با تدابیر سنجیده مسیر گشایش معیشتی جامعه و اهالی هنر را هموار سازند.
عزم راسخ بسیج هنرمندان برای اعتلای هنر انقلاب تداوم دارد
هراسانی با اشاره به محدودیتهای اجرایی و تلاش شبانهروزی دستاندرکاران بیان داشت: تمام همت سازمان بسیج هنرمندان این بود که به بیشترین میزان ممکن پاسخگوی مطالبات و نیازهای آموزشی استانها باشیم و با وجود برخی موانع در پوشش کامل همه درخواستها، امیدواریم این اقدامات گامی راهگشا در مسیر شکوفایی هنر ارزشی باشد.
وی با تقدیر از همت اساتید و شرکتکنندگان فعال در این گردهمایی ملی یادآور شد: حضور پرشور هنرمندان بسیجی از استانهای مختلف علیرغم مشغلههای متعدد، نشاندهنده انگیزه بالا برای فراگیری و ارتقای توانمندیهای ادبی و هنری است.
جانشین سازمان بسیج هنرمندان کشور در پایان با تجدید عهد با آرمانهای والای ایثارگران متذکر شد: این سازمان با عزم راسخ و ارادهای استوار، مسیر نورانی شهیدان والامقام را برای پیشرفت و گسترش همهجانبه هنر متعهد انقلاب اسلامی ادامه خواهد داد.
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