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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

شناسایی استعدادهای پارادوومیدانی دانش‌آموزان کردستان در مریوان

شناسایی استعدادهای پارادوومیدانی دانش‌آموزان کردستان در مریوان

مریوان- مسابقات استعدادیابی و رکوردگیری پارادوومیدانی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه کردستان با هدف شناسایی نفرات برتر برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی در مریوان برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات استعدادیابی و رکوردگیری پارادوومیدانی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان با همکاری هیأت پارادوومیدانی کردستان به میزبانی مریوان برگزار شد.

اقبال خانی افزود: این رقابت‌ها یک روزه برگزار شد و دانش‌آموزان ورزشکار در مواد مختلف دوومیدانی توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند و رکوردهای آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی استعدادهای برتر، ارزیابی توانمندی ورزشکاران و انتخاب نفرات مستعد برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی عنوان کرد.

خانی گفت: نفرات منتخب برای آماده‌سازی و حضور در مسابقات ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل مورد توجه قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6946969

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