رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات استعدادیابی و رکوردگیری پارادوومیدانی دانشآموزان با نیازهای ویژه استان با همکاری هیأت پارادوومیدانی کردستان به میزبانی مریوان برگزار شد.
اقبال خانی افزود: این رقابتها یک روزه برگزار شد و دانشآموزان ورزشکار در مواد مختلف دوومیدانی توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند و رکوردهای آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی استعدادهای برتر، ارزیابی توانمندی ورزشکاران و انتخاب نفرات مستعد برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی عنوان کرد.
خانی گفت: نفرات منتخب برای آمادهسازی و حضور در مسابقات ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل مورد توجه قرار خواهند گرفت.
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