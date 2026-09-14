به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه ستاد استانی جمعیت در لرستان، اظهار داشت: موضوع جمعیت از اولویت‌های مهم استان است و همه دستگاه‌های عضو ستاد باید نسبت به تکالیف قانونی و مصوبات مرتبط، مسئولانه و نتیجه‌محور عمل کنند.

وی با بیان اینکه سیاست‌های جمعیتی صرفاً با برگزاری جلسات و ارائه گزارش محقق نمی‌شود، افزود: هر دستگاه باید در قبال تکالیفی که بر عهده دارد، پاسخگو باشد و موانع اجرایی را شناسایی و برای رفع آنها راهکار مشخص ارائه کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به‌ضرورت حمایت عملی از جوانان و خانواده‌ها، تصریح کرد: تسهیل ازدواج و فرزندآوری نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های مختلف است و موضوعاتی همچون تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تأمین مسکن و زمین برای خانواده‌های واجد شرایط، خدمات سلامت و درمان ناباروری و حمایت از خانواده‌ها باید با نگاه عملیاتی دنبال شود.

پورعلی، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود، برای رفع موانع موجود در مسیر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، میزان اقدام مؤثر و نتیجه‌ای است که برای مردم حاصل می‌شود، نه صرفاً تعداد جلسات یا گزارش‌های ارائه‌شده است. در این نشست، آخرین وضعیت اجرای مصوبات ستاد و مسائل و موانع دستگاه‌های اجرایی در حوزه جمعیت بررسی و بر پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه تأکید شد.