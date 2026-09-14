به گزارش خبرگزاری مهر، «مِهراکارت» و نهاد مردمی رسالت، با هدف حمایت از سبد فرهنگی خانوادهها و دسترسی آسان به نوشتافزار باکیفیت ایرانی، همکاری خود را در قالب طرحی جدید آغاز کردند. در این طرح اعتباری، افراد میتوانند متناسب با نیاز خود، تسهیلات قرضالحسنه را در سه سقف ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند. فرآیند ثبتنام و دریافت کارت بهصورت کاملاً غیرحضوری طراحی شده و کارتهای صادرشده حداکثر ظرف ۴۸ ساعت در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
این طرح اعتباری از مزایای زیر برخوردار است:
۱. تنوع در مبلغ: امکان انتخاب تسهیلات در سه سطح ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی.
۲. صدور سریع: تحویل کارت ظرف ۴۸ ساعت پس از تکمیل مراحل ثبتنام.
۳. دسترسی گسترده: امکان استفاده از اعتبار در شبکۀ فروشگاههای حضوری و آنلاینِ پذیرنده، از طریق وباپلیکیشن مِهرا.
۴. فرصت ویژۀ نمایشگاهی: دارندگان مِهراکارت میتوانند تا پایان شهریور ۱۴۰۵، از این تسهیلات برای خرید از نمایشگاه تخصصی «ایراننوشت» بهرهمند شوند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات تکمیلی، مشاهدۀ فهرست پذیرندگان و انجام مراحل ثبتنام، میتوانند بازوی بلۀ «مِهراکارت» را بهنشانی @Mehra1234_bot دنبال کنند.
نظر شما