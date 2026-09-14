به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی در نشست با مدیرکل پزشکی قانونی و جمعی از کارشناسان این اداره کل، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای راه حق و امنیت، اظهار داشت: خدمات ارزشمند پزشکی قانونی تنها محدود به پروندههای قضایی نیست و این مجموعه در دوران های مختلف تاریخی، با ایثار و تخصص خود، آرامشبخش دلهای خانوادههای داغدار بوده است.
وی با اشاره به نقشآفرینی حساس پزشکی قانونی، گفت: مجاهدتهای پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی در شناسایی دقیق و سریع پیکر شهدای گرانقدر در جریان حوادث تلخ و درگیریهای اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، برگ زرینی در تاریخ خدمت این سازمان است. این اقدامات که بادقت علمی و سرعتی مثالزدنی انجام شد، نشاندهنده تعهد ایمانی و تخصصی کادر پزشکی قانونی است که با فداکاری، مرهمی بر زخمهای خانوادههای این عزیزان شدند.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: شناسایی علمی پیکرها در شرایط سخت آن روزها، درحالیکه دشمن به دنبال ایجاد ناامنی روانی بود، یک جهاد واقعی بود که باتکیهبر تخصص پزشکی قانونی و استفاده از تکنولوژیهای روز به سرانجام رسید.
علیمحمدی در ادامه با تأکید بر پیچیدگیهای جرایم نوین، تصریح کرد: امروزه دیگر نمیتوان تنها به شیوههای سنتی در کشف جرم تکیه کرد. حرکت به سمت دادرسی هوشمند، مستلزم آن است که نظرات کارشناسی پزشکی قانونی با سرعت و دقت بیشتری در اختیار شعب قضایی قرار گیرد تا از اطاله دادرسی به طور کامل جلوگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم تکمیل بانک اطلاعاتی ژنتیک مجرمان و متهمان حرفهای، تصریح کرد: راهاندازی و تکمیل این بانک، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای دستگاه قضایی استان است. وجود پروفایل ژنتیکی مجرمان سابقهدار، نهتنها سرعت کشف جرایم خشن را به طور چشمگیری افزایش میدهد، بلکه عاملی مهم در پیشگیری از تکرار جرم و بازدارندگی متهمان حرفهای خواهد بود.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: دادههای دقیق در بانک ژنتیک میتواند ضریب اطمینان احکام قضایی را بالا برده و از تضییع حقوق اشخاص در پروندههای حساس جلوگیری کند. دادگستری استان تمام توان خود را برای تأمین زیرساختها و حمایت از پزشکی قانونی در جهت تکمیل این بانک به کار خواهد گرفت.
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