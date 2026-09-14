به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری مناسبسازی شهرستان قصرشیرین ظهر دوشنبه با حضور اعضای این کمیته در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد.
فتاحی معاون فرماندار قصرشیرین و رئیس جلسه در این نشست با خیرمقدم به حاضران، بر قرار گرفتن موضوع مناسبسازی در اولویت کاری مدیران دستگاههای اجرایی و شهرداری تأکید کرد و خواستار تداوم اقدامات در این زمینه شد.
وی اجرای برنامه مناسبسازی را اقدامی ضروری برای ارائه خدمات برابر به اقشار مختلف جامعه دانست و اظهار کرد: مناسبسازی باید به گونهای انجام شود که افراد دارای معلولیت و سالمندان بتوانند همچون سایر شهروندان امور روزمره خود را با سهولت انجام دهند.
معاون فرماندار قصرشیرین با اشاره به جایگاه این شهرستان به عنوان دروازه عتبات عالیات، بر ضرورت تسریع در مناسبسازی سطح شهر و معابر عمومی تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید برای تسهیل عبور و مرور جانبازان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و زائران اباعبدالله الحسین (ع) با جدیت دنبال شود.
در ادامه این نشست، جهانبخش خسروی رئیس اداره بهزیستی شهرستان و دبیر کمیته ضمن ارائه گزارشی از مصوبات جلسه گذشته، از اقدامات انجامشده توسط شهرداری، بانک رفاه و اداره آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبات قبلی قدردانی کرد و خواستار همکاری سایر دستگاههایی شد که تاکنون اقدام لازم را انجام ندادهاند.
بر اساس یکی از مصوبات این جلسه، با توجه به اختصاص ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی استانداری و فرمانداری به شهرداری برای مناسبسازی معابر شهری، مقرر شد شهرداری گزارش عملکرد خود را بهصورت ماهانه به دبیرخانه مناسبسازی شهرستان ارائه کند.
همچنین مقرر شد اداره صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع مشکلات مناسبسازی و ایجاد سطح شیبدار در پیادهرو و ورودی فروشگاه بزرگ شهر واقع در روبهروی بانک ملی شعبه فرهاد، اقدامات لازم را در اسرع وقت و مطابق ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی انجام دهد.
ایجاد پل ارتباطی مناسب میان سوارهرو و پیادهرو ورودی این فروشگاه نیز از دیگر موارد مصوب جلسه بود که با هدف تسهیل تردد و انجام امور روزمره شهروندان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و جانبازان مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین شهرداری قصرشیرین مکلف شد نسبت به ایجاد پل ارتباطی سوارهرو به پیادهرو و نصب میله دستگرد در اطراف سطح شیبدار سرویس بهداشتی جنب پمپ CNG در میدان ورودی شهرستان، مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.
دومین جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری مناسبسازی شهرستان قصرشیرین پس از بحث و تبادل نظر اعضا و تصویب چهار مصوبه، با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد به کار خود پایان داد.
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