به گزارش خبرگزاری مهر، دورههای آموزشی یکساله، سهساله و پنجساله حفظ قرآن کریم با تدریس مسعود سیافزاده، قاری و حافظ کل قرآن در دارالقرآن نفحات برگزار میشود.
این دوره بهصورت حضوری و آنلاین در دو بخش خصوصی و گروهی برپا میشود.
علاقهمندان به شرکت در این دوره تا ۲۰ مهرماه سال جاری فرصت دارند، نسبت به ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر از جزئیات دوره با آیدی nafahatadmin@ در پیامرسان تلگرام در ارتباط باشند.
یادآور میشود، دارالقرآن نفحات در تهران، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان کیا، نبش کوچه مینو واقع است.
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