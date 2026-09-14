به گزارش خبرگزاری مهر، دوره‌های آموزشی یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله حفظ قرآن کریم با تدریس مسعود سیاف‌زاده، قاری و حافظ کل قرآن در دارالقرآن نفحات برگزار می‌شود.

این دوره به‌صورت حضوری و آنلاین در دو بخش خصوصی و گروهی برپا می‌شود.

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره تا ۲۰ مهرماه سال جاری فرصت دارند، نسبت به ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر از جزئیات دوره با آی‌دی nafahatadmin@ در پیام‌رسان تلگرام در ارتباط باشند.

یادآور می‌شود، دارالقرآن نفحات در تهران، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان کیا، نبش کوچه مینو واقع است.