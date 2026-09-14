  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

آغاز ثبت‌نام دوره‌های حفظ ترتیبی در «دارالقرآن نفحات» تهران

آغاز ثبت‌نام دوره‌های حفظ ترتیبی در «دارالقرآن نفحات» تهران

دوره‌های یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله حفظ ترتیبی قرآن کریم ویژه سنین ۸ تا ۲۰ سال از سوی دارالقرآن نفحات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره‌های آموزشی یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله حفظ قرآن کریم با تدریس مسعود سیاف‌زاده، قاری و حافظ کل قرآن در دارالقرآن نفحات برگزار می‌شود.

این دوره به‌صورت حضوری و آنلاین در دو بخش خصوصی و گروهی برپا می‌شود.

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره تا ۲۰ مهرماه سال جاری فرصت دارند، نسبت به ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر از جزئیات دوره با آی‌دی nafahatadmin@ در پیام‌رسان تلگرام در ارتباط باشند.

یادآور می‌شود، دارالقرآن نفحات در تهران، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان کیا، نبش کوچه مینو واقع است.

کد مطلب 6946988
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها