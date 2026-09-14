مدیریت اداری تهران به سمت هوشمندسازی و جلسات برخط حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان تهران با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی زیرساختهای ارتباطی دستگاهها اظهار کرد: اگر در بخشی زیرساخت فیبر، سختافزار یا نرمافزار مورد نیاز وجود ندارد، دستگاه مربوطه باید برای تأمین آن اقدام کند تا امکان برگزاری جلسات، تبادل اطلاعات و پیگیری امور بر بستر الکترونیکی فراهم شود.
وی افزود: ضرورتی ندارد مدیران شهرستانها و دستگاههای اجرایی برای طرح موضوعاتی که امکان بررسی برخط آنها وجود دارد، ساعتها در مسیر رفتوآمد باشند. استفاده از جلسات وبیناری میتواند سرعت تصمیمگیری و حل مسائل مردم را افزایش دهد.
استاندار تهران با اشاره به ظرفیت موجود در دستگاههای مختلف تصریح کرد: بسیاری از مجموعههای اجرایی زیرساختهای اولیه ارتباط برخط را در اختیار دارند و استانداری نیز با وزارت ارتباطات برای تقویت شبکههای امن و افزایش ظرفیت ارتباطی استان در حال پیگیری است تا حتی بخشی از جلسات دارای سطح دسترسی بالاتر نیز در چارچوب ضوابط قابل برگزاری باشد.
معتمدیان با بیان اینکه استانداری تهران دهها شورا، کمیسیون و کارگروه فعال دارد، گفت: همه این جلسات الزاماً نیازمند حضور فیزیکی اعضا نیست و تنها مواردی که ماهیت خاص یا ضرورت امنیتی دارند باید حضوری برگزار شوند. این تغییر، ضمن افزایش بهرهوری، فرصت بیشتری برای حضور مدیران در میدان و پیگیری مستقیم پروژهها فراهم میکند.
وی همچنین این رویکرد را بخشی از مسیر هوشمندسازی مدیریت تهران دانست و افزود: حرکت به سمت تهران هوشمند از مجموعهای از اقدامات بههمپیوسته شکل میگیرد و الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری و مدیریتی یکی از اجزای همین زنجیره است.
استاندار تهران در ادامه به آثار اقتصادی و زیستمحیطی کاهش سفرهای غیرضروری اشاره کرد و گفت: هر اقدامی که بتواند بخشی از رفتوآمدهای اداری را کاهش دهد، در مقیاس کلان به کاهش مصرف سوخت، ترافیک و هزینههای عمومی کمک خواهد کرد.
معتمدیان تأکید کرد: تحول اداری باید از خود مجموعههای دولتی آغاز شود؛ اگر بتوانیم در استان تهران الگویی کارآمد برای برگزاری جلسات، گردش مکاتبات و پیگیری امور بهصورت هوشمند ایجاد کنیم، این تجربه قابلیت تعمیم به سایر استانها را نیز خواهد داشت.
وی در پایان خواستار آمادهسازی زیرساختهای لازم تا جلسات آتی شورای مسکن شد و گفت: هدف این است که مدیران به جای صرف وقت در رفتوآمدها و فرآیندهای قابل حذف، تمرکز خود را بر حل مسئله، تسریع پروژهها و پاسخگویی به مطالبات مردم قرار دهند.
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